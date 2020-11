Zossen

Eine Zossenerin ist überglücklich und für den Moment am Ziel ihrer Wünsche: Die Jungunternehmerin Franziska Schuster gewinnt den bundesweit ausgeschriebenen Newcomer Award der Firma Cosmetica. Die Visagistin hatte sich am diesjährigen Wettbewerb mit einer Schneeköniginnen-Kreation beteiligt. Das Motto hieß 2020 Corona-bedingt „Eyes on“ – in dem unter einer Maske versteckten Rest des Gesichts sollten vor allem die Augen „sprechen“. Durchgesetzt hat sich Make up Artist und Hair Stylist Schuster gegen die beiden anderen Finalistinnen Julia J. aus Langenhagen und Xenia K. aus Bad Vilbel.

Hier schaut die vierjährige Leni an Mamas Arbeitsplatz im Studio „Sissi Cosmetics“ vorbei, wo Make Up Artist und Hairstylist Franziska Schuster seit zwei Jahren ihre Kunden betreut. Quelle: privat

Für die Zossenerin wurde es nach der Online-Abstimmung bis zum 4. November und der Jury-Entscheidung zum Schluss noch einmal richtig spannend: „Ich hatte die Ankündigung bekommen, dass ich angerufen werde und hatte zu diesem Termin meine Freundin eingeladen. Aber dann kam in der Firma noch was dazwischen und der Anruf erst am nächsten Tag.“ Als das Telefon dann klingelte und sie das Ergebnis hörte, sei sie sprachlos gewesen. „Nach der ganzen Vorbereitung und Aufregung war das so ein schöner Moment“, erzählt die zweifache Mutter. Mehrere hundert Menschen hätten für ihre Weiß-blau-Kreation gestimmt, erzählte ihr die Frau von Cosmetica. Neben verschiedenen Wettbewerben veranstaltet das Unternehmen Branchen-Events in Friedrichshafen, Frankfurt/Main, Hannover oder Berlin.

Jury bescheinigt: „Im wahrsten Sinne cool“

Franziska Schuster darf sich jetzt „ Cosmetica Newcomer 2020“ nennen. Gewonnen hat sie mit diesem Sieg neben 150 Euro und einem Profi-Pinsel-Set auch eine Vermarktung über die Veranstalter-Firma in den kommenden Monaten und den Besuch einer Cosmetica-Messe ihrer Wahl. Außerdem ist sie als Finalistin 2021 gesetzt und darf dann ihre Idee auf dem Betriebsgelände in Gaggenau ( Baden-Württemberg) umsetzen. „Darauf freue ich mich riesig, denn wegen Corona fehlte ja in diesem Jahr der persönliche Kontakt völlig.“

Die Jury bestand in diesem Jahr au drei Referenten-Profis, deren Stimmen mehrfach zählten, und aus den Online-Stimmen im Internet. Melissa Männle, Event- und Kongress-Referentin bei Cosmetica, erklärt, dass Franziska Schuster insgesamt 54 Prozent der Stimmen bekommen habe. Zum Jury-Urteil sagt sie: „Eine tolle Idee. Der Look ergibt mit dem Augen-Make-up zusammen ein stimmiges Bild, die Ausführung ist sehr gut gelungen.“ Bei der Siegerin sehe man, wie viel Arbeit sie in ihren Beitrag gesteckt habe, die Ausführung sei top. Konkret erklärt die Referentin: „Die Grundierung wurde als sehr ebenmäßig gesehen und die Haut erscheint porenlos.“ Zudem habe die Zossenerin sehr sauber gearbeitet.

Großer Traum: Für GZSZ arbeiten

Dennoch fanden die Fachleute kleine Kritikpunkte: Um die Augen herum wirke die Haut etwas trocken, „vielleicht hätte ein Primer (Grundierung, Anm. d.Red.) geholfen“, so die Jury, und Rouge und Highlighter wirkten ein wenig dominant, „ansonsten sehr schön“, so das Urteil. Zur Kreativität befand die Jury: „Sehr kreativ und im wahrsten Sinne des Wortes cool“, so Männle. Franziska Schuster hat noch keine Urkunde und erfährt die konkrete Jury-Begründung aus dem MAZ-Gespräch. Sie freut sich und sagt: „Na klar habe ich Primer verwendet, aber das ist der Unterschied zu einer Live-Veranstaltung, wo sich jeder das Model anschauen kann – ein Foto schluckt eine ganze Menge.“

Jetzt will die Studiochefin von „Sissi Cosmetics“ erst mal alles sacken lassen. Doch neue Ziele hat sie längst: „Mein großer Traum ist, mal bei GZSZ (seit 1992 ausgestrahlte TV-Seifenoper, Anm. d.Red.) zu arbeiten und daran weiter zu wachsen. Man will ja nicht langweilig werden.“ Allzeit bereit und permanent flexibel zu sein, verlangt von der Mutter mit den zwei Kindern Leni (vier Jahre) und Luca (fünf) einiges. Als eine erste Reaktion auf ihren Newcomer Award habe sie bereits ein Angebot eines Fotografen aus Frankfurt/Main bekommen, an einem Ballett-Projekt mitzuarbeiten. „Mal seh’n, vielleicht verbinde ich das mit einem Messe-Besuch.“

Von Jutta Abromeit