Zossen

Kosmetikerin Franziska Schuster ist gespannt, wie ihre „Eiskönigin“ abschneidet. Die 31-jährige Zossenerin erlebt spannende Tage: Sie ist eine der drei Finalistinnen beim diesjährigen Cosmetica Newcomer Award, einem bundesweiten Wettbewerb für junge Kosmetikerinnen, die mit einem eigenen Studio nicht länger als drei Jahre im Beruf arbeiten. Und sie ist die einzige dieser drei Frauen, deren Model auf dem Wettbewerbsfoto im Internet ohne kunstvollen Corona-Schutz vor dem Gesicht zu sehen ist. Nun motiviert sie Freunde und Verwandte, bis zum Abstimmungsende am 4. November im Internet möglichst für ihre kunstvolle Kreation in Weiß und Blau zu stimmen.

Wettbewerbsfotos der Zossenerin Franziska Schuster für den Cosmetica Newcomer Award 2020 Quelle: privat

Die Firma Kosmetik international mit Sitz in Gaggenau ( Baden-Württemberg) ist Ausrichter von Kosmetik-Messen in Friedrichshafen, Hannover, Frankfurt/Main und Berlin. Den Preis Cosmetica Newcomer für kreative Jungvisagisten vergibt sie zum 15. Mal. Damit sollen junge Talente gefördert werden. Aufgrund der aktuellen Lage wird der diesjährige Wettbewerb online ausgetragen, es musste das Motto „Eyes on“ gestaltet werden. Nach eigener Angabe gilt der Award für die Preisträger als „begehrter Türöffner“ in der Branche. „Damit richten wir den Blick auf den professionellen Visagismus und den Bereich dekorative Kosmetik“, erklärt Geschäftsführerin Nathalie Bock; „wir bieten jungen Visagisten eine professionelle Plattform und stellen sie einem breiten Fachpublikum vor.“

Die Gewinnerin bekommt 150 Euro, sichert sich einen Platz im Finale des kommenden Jahres und kann sich mit einer Begleitperson den Besuch einer der Fachmessen aussuchen. Bewertet werden die Teilnehmer, in der Mehrzahl junge Frauen, mit einem Online-Voting und von einer Fachjury. Die beurteilt die Kreationen nach Grundierung und Ebenmäßigkeit, nach Sauberkeit und Ausführung, nach der Kreativität bei der Umsetzung einer Idee und dem Gesamteindruck, wozu Hair-Styling und Outfit zählen.

Abschluss bei der Creative Beauty Company Berlin 2018

Franziska Schuster ist 31 Jahre alt, im Sommer 2018 schloss sie ihre Weiterbildung zum Make Up Artist und Hairstylist in der Creative Beauty Company Berlin erfolgreich ab. Rückblickend sagt sie über diese sechs Monate: „Das war eine unvergessliche Zeit mit tollen Make up Artists, von denen ich sehr viel lernen konnte wie zum Beispiel im Editorial Bereich oder der Haute Couture.“ Jeder einzelne Tag sei eine Inspiration gewesen und gemeinsam mit den Komilitoninnen „hatten wir super schöne Fotoshootings mit tollen Modellen“. So habe sie auch einen Einblick für das Make Up hinter der Kamera mit Licht und Schatten gewinnen können.

Sie erzählt: „Nun stehe ich seit seit zwei Jahren mit meiner Selbstständigkeit und dem Studio Sissi Cosmetics auf eigenen Beinen und freue mich jeden Tag auf die Chance, mir meinen Traum zu erfüllen, meine Leidenschaft fürs Make Up und für die Verwandlung eines Modells umzusetzen.“ Nicht nur im eigenen Geschäft verdient sie ihr Geld, sondern fährt auch zu Fotoshootings, um Models zu kunstvoll zu verwandeln.

Das zweite Mal beim Wettbewerb dabei

Beim Newcomer Award war die ehrgeizige junge Frau bereits 2019 schon angetreten, doch nicht mit dem erhofften Erfolg. „Deshalb bin ich sehr dankbar, noch einmal die Möglichkeit zu bekommen, beim Award 2020 anzutreten.“ Außerdem erklärt sie: „Ich möchte beweisen, dass eine zweifach Mama nicht nur Mama ist, sondern dass man auch immer für seine Träume kämpfen sollte.“ Genau das möchte sie auch ihren beiden Kindern, dem fünfjährigen Luca und der vierjährigen Leni, mit auf den Weg geben.

Die Idee zu ihrer Eiskönigin hatte sie lange schon im Kopf. Umgesetzt hat sie ihre Vorstellung mit Jenny Breuer aus Dabendorf. Die war ihre allererste Kundin und blieb Franziska Schuster treu, inzwischen auch als Model. Den extravaganten Kopfschmuck fertigte eine Nachbarin der jungen Stylistin aus formbarem Kunststoff. Sie alle sind nun gespannt, wie Franziska Schuster bei diesem Online-Wettbewerb abschneidet: Bis zum 4. November kann im Internet abgestimmt werden.

Von Jutta Abromeit