Zossen

Eine 44-jährige Frau aus Zossen war am Montagabend vom Einkaufen auf der Stubenrauchstraße in Richtung des Bahnhofes Zossen unterwegs. In Höhe eines Einkaufsmarktes lief ihr ein Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegen und rief ihr mehrfach zu. Nachdem sie nicht reagierte, soll der Mann die Straßenseite gewechselt und ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Die 44-Jährige versuchte zu flüchten und schrie lauthals um Hilfe, als der Mann sie weiter trat und schlug. Mehrere Zeugen eilten der Dame zur Hilfe, woraufhin der unbekannte Mann in Richtung des Bahnhofes flüchtete.

Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den genauen Umständen und sucht nach Zeugen.

Wer den Sachverhalt beobachten konnte oder Hinweise zum Täter geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/ 60 00 zu melden oder bei einer anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann man auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Die Polizei lobt außerdem das Eingreifen der Zeugen und möchte in Bezug dazu darauf hinweisen, in solchen Fällen Hilfe zu leisten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, zum Beispiel indem man Mitmenschen aktiv zur Mithilfe auffordert, die Situation genau beobachtet, sich das Aussehen der Täter merkt und schnell die Polizei ruft.

