Freiwillige organisieren Hilfe in der Coronakrise

„Ich habe mich gefragt, was kann ich tun, um die Leute vor Ort zu schützen, die jetzt besonders gefährdet sind“, sagt Sylvia Rischer. Vor rund zwei Wochen gründete die 40-Jährige die Facebookgruppe „Coronahilfe Zossen – wir rücken zusammen“.

Kurz darauf waren bereits 200 Menschen in der Gruppe zusammen, um zu helfen. Mittlerweile sind über 350 Menschen der Gruppe beigetreten und es hat sich ein fünfköpfiges Administratorenteam gebildet, zu dem neben Rischer Ute Reglin, Anika Maier, Sonja Brentjes und Marko Njammasch gehören aus Zossen.

Lokale Hilfe für Risikogruppen

Ihr Ziel ist es, in der Coronakrise auf lokaler Ebene Hilfe für Senioren, Kranke und Menschen aus anderen Risikogruppen zu organisieren. Die Mitglieder tauschen sich aus, organisieren Einkäufe, führen Hunde Gassi oder organisieren Telefongespräche, um Menschen, die sich einsam fühlen, zu unterstützen.

Dazu wurden rund 90 Mitglieder in Ortsgruppen aufgeteilt, Ansprechpartnerinnen für die einzelnen Ortsteile gewonnen und Plakate sowie individuelle Flyer entworfen. Die erste große Aktion der Gruppe bestand darin, die Plakate in den Ortsteilen an öffentlichen Plätzen und in Geschäften auszuhängen. Anika Maier hat die technischen Grundlagen für diese und weitere Aktivitäten mit geschaffen. Sonja Brentjes steht den Gruppenmitgliedern organisatorisch beiseite.

Bereits 400 Masken an Pflegeheime verteilt

Inzwischen haben die Ortsbeiräte in Wünsdorf, Nunsdorf und Lindenbrück die Organisation der Hilfe in ihren Ortsteilen übernommen und arbeiten mit der Helfergruppe zusammen. Zossens Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Hermann Kühnapfel begrüßen das Engagement der Bürger ausdrücklich.

Ute Reglin kümmert sich um die Anfertigung von Mundschutzmasken. Sie organisiert die benötigten Materialien, und koordiniert die Zusammenarbeit der Näherinnen und kümmert sich um die Verteilung der inzwischen mehr als 400 Masken an Pflegerichtungen, Sozialstationen und Arztpraxen. „Materialspenden sind immer willkommen“, sagt Ute Reglin. Der Zossener

Vollvisiere aus dem 3D-Drucker

Unterstützung bekommt sie dabei vom Zossener Stadtverordneten Marko Njammasch (VUB). Im Namen der Helfergruppe konnte Njammasch dem Seniorenwohnpark in Nächst Neuendorf bereits 75 Masken übergeben, dazu 15 mit einem 3D-Drucker hergestellte Vollvisiere. 120 Masken wurden beim Dietrich-Bonhoeffer-Pflegeheim in Zossen abgeliefert und 100 Masken im Pflegeheim „ Rosengarten“. „Die Einrichtungen waren sehr dankbar für die Unterstützung durch unsere fleißigen Näherinnen“, sagt Ute Reglin.

Die Vollvisiere kommen aus dem 3D-Drucker von Nico Schürer. Normalerweise stellt er damit in seiner Firma Malini Design in Wünsdorf Werbeartikel für seine Kunden her. In der Coronakrise hat er auf Schutzvisiere umgestellt. Der Druck eines solchen Visiers dauert etwa zwei bis drei Stunden, 40 Stück haben er und seine Frau Alexandra Schürer schon produziert. „Der 3D-Drucker läuft bei uns Tag und Nacht“, sagt sie.

Freiwillige Helfer können sich über die Facebook-Gruppe „Coronahilfe Zossen – wir rücken zusammen melden“. Spenden für Mundschutzmasken nimmt Marko Njammasch entgegen, E-Mail: m.njammasch@aol.com. Gesichtsvisiere können per E-Mail an malini-design@gmx.de bestellt werden.

Von Feliks Todtmann