Zossen

Hoher Sachschaden ist am Freitagabend gegen 22 Uhr durch einen Autobrand an der Wittlicher Straße in Zossen entstanden. Gegen 22 Uhr hatte ein Zeuge bemerkt, dass die Motorhaube eines Renault Clio in Flammen stand. Trotz schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Brand auf vier weitere Autos übergriff. Menschen oder Gebäude befanden sich nicht in Gefahr. Die Ursache ist unklar, die Kriminaltechnik der Polizei untersucht noch den Clio.

Von MAZonline