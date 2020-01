Erstmals gemeinsames Holocaust-Gedenken

Zossen

Zum ersten Mal gedenken in Zossen die Bürgerinitiative „ Zossen zeigt Gesicht“ (BI) und die Stadt Zossen am Holocaust-Tag 27. Januar gemeinsam der Opfer des Nationalsozialismus. Das teilt die BI in einer Pressemitteilung mit. Es ist eine erste öffentlich erkennbare Auswirkung des Bürgermeisterinnen-Wechsels in der Kleinstadt. Bisher gedachten Verwaltung und BI seit Jahren getrennt an den Stolpersteinen auf dem Marktplatz von Zossen.

Die vier Stolpersteine auf dem Marktplatz von Zossen für die ermordeten Familienmitglieder Falk. Sie werden bis Montag noch einmal gereinigt. Quelle: Jutta Abromeit

In einer Presseerklärung der BI heißt es, nicht nur der runde Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren sei Anlass für diesen Schritt, sondern vor allem die Bereitschaft der neuen Bürgermeisterin, diesen Gedenktag gemeinsam zu begehen. Stadt und Bürgerinitiative laden Einwohner ein, sich am kommenden Montag um 17 Uhr an den vier Stolpersteinen der Familie Falk auf dem Marktplatz zu treffen.

Geplanter Ablauf des öffentlichen Gedenkens

Zum Auftakt spielt Andreas Kaiser aus Wünsdorf Akkordeon-Musik. Jörg Wanke, Sprecher der Bürgerinitiative, und Wiebke Schwarzweller begrüßen die Gedenkenden, anschließend werde Hiltrud Preuß eine Textpassage aus dem Buch „Der Apfelbaum“ von Schauspieler und Autor Christian Berkel vorlesen. Nach einem weiteren Musikstück haben Teilnehmer der Veranstaltung die Möglichkeit, auch an den Stolpersteinen weiterer jüdischer Mitbürger der Stadt Zossen, die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden, Blumen des Gedenkens niederzulegen oder Minuten der Erinnerung zu verbringen.

Der Holocausttag am 27. Januar wurde vom verstorbenen Alt-Bundespräsidenten Roman Herzog ( CDU) 1996 als Gedenktag in Deutschland eingeführt. Er hatte damals erklärt: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ Es sei wichtig, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirke; „sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ Vor genau 75 Jahren – am 27. Januar 1945 – befreiten Soldaten der sowjetischen Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau.

