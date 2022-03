Zossen

Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag, wie ein Mann in der Lehmannstraße in Zossen die Scheibe eines Pkw einschlug und eine Handtasche stahl. Danach flüchtete der Täter mit dem Rad.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Fahndung im Umfeld blieb erfolglos. In der Handtasche befanden sich Dokumente und Bargeld. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Beamte sicherten Spuren.

Baruth/Mark: Suzuki und KTM über Nacht gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Montag zwei Krafträder der Hersteller Suzuki und KTM. Die Kräder befanden sich zur Tatzeit im Heideweg in Baruth/Mark.

Lesen Sie auch:

Straßenabschnitt in Jüterbog gesperrt

Raser ohne Renngegner machen sich weiter strafbar

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Polizisten sicherten Spuren und setzten die Krädern auf die Fahndungsliste. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten auf.

Waldstadt: Kupferkabel von Solarpaneelen abgeschraubt

Ein größere Menge Kupferkabel wurde in der Nacht zum Sonnabend von Solarpaneelen eines Unternehmens in Waldstadt abmontiert. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren.

Von MAZonline