Tatverdächtiger schläft zwischen Scherben

Ist es ungewöhnlich, wenn der Tatverdächtige am Tatort fest schläft? So jedenfalls hat sich im September 2019 die Lage dargestellt, als zwei Polizisten am Tatort am Zossener Johnepark eintrafen. Glasscherben und mehrere Messer lagen in der Küche umher, dazwischen lag Tobias G. Er soll in jener Nacht unter Alkoholeinfluss seinen ebenfalls alkoholisierten Vater mit mehreren Messerstichen an Bauch und Hals verletzt haben. Wegen versuchten Totschlages muss G. sich wie berichtet seit April vor dem Landgericht Potsdam verantworten.

Aus dem Tiefschlaf geholt

G. kam damals nur langsam wieder zu sich. Er wurde aufgeweckt, gerüttelt, etwa 15 bis 20 Minuten habe es gedauert, bis er stand, erzählte ein damaliger Polizei-Anwärter, der sich um G. kümmerte. Eigentlich wollte G. nicht aufstehen, weil er befürchtete, sich immer wieder erbrechen zu müssen. Ob und wann G. in jener Tatnacht möglicherweise einen epileptischen Anfall erlitten hat, versucht das Gericht herauszufinden.

Nur eine kleine Streiterei?

Die Polizistin Kristin P. kümmerte sich derweil um die beiden Geschädigten. G.s Vater habe mit freiem, blutverschmiertem Oberkörper im Wohnzimmer gesessen und eine nach der anderen geraucht, sei tiefenentspannt gewesen. Auch seine Lebensgefährtin, die die Polizei gerufen hatte, war im Raum. „Ist nicht so schlimm“, soll der Verletzte gesagt haben. Geglaubt hat ihm die Polizistin das nicht so recht. Er neige dazu, Sachverhalte zu verharmlosen, sagte sie – denn die drei kennen sich schon von zahlreichen früheren Einsätzen. Kleine Streitereien, immer mal hat der eine den anderen ausgesperrt, weil es nur einen Schlüssel für die Wohnungstür gab. „Nüchtern habe ich die beiden noch nie erlebt“, bekannte Kristin P.

Schnittwunde am Kopf

Was passiert sein soll, erfährt die Polizistin auch in Grundzügen. G. habe der Lebensgefährtin nach einem Streit mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben, danach sollte er die Wohnung verlassen. G. wollte nicht, soll seinen Vater dann in eine Vitrine geschubst haben. Später habe G. mit einem Küchenmesser auf den Vater eingestochen, der ihn aber zu Boden gebracht habe. Dort fanden ihn später die Polizisten. G. selbst sagt bisher nichts dazu, wie das Messer letztlich ins Spiel kam. Auch er hatte eine Schnittwunde am Kopf, bei ihm wurde nach einer Atemalkoholprobe 1,76 Promille ermittelt.

Angeblich habe G. auch mit einem abgebrochenen Flaschenhals in die Richtung seines Vaters gestochen. Den aber hat man aber nicht als Beweismittel gesichert, sagte die Polizistin Kristin P.; ob im Wohnzimmer Spuren von der zerbrochenen Vitrine gesichert wurden, blieb am Montag offen.

Mitschnitt aus der Einsatzzentrale

Dass sich die Polizisten und die beiden Verletzten schon oft begegnet sein müssen, legte ein Telefonmitschnitt der Einsatzzentrale nahe. Dort wurde der Notruf aufgezeichnet, auch noch, als die Beamten schon eingetroffen waren – offenbar hatte die Anruferin nicht aufgelegt. Beim Verlesen des Mitschnitts im Gerichtssaal klingt es nach einem vertrauten Duzen bei der Sachverhaltsaufklärung. „Hast Du Dich gewehrt“, wird der Polizistin zugeschrieben, „ja, hätte Dein Mann auch gemacht“, kommt die Antwort, wohl von G.s Vater.

Nicht nur einmal aufgefallen

Schon zwei Wochen vor dem Geschehen in Zossen war G. im Zusammenhang mit einem Küchenmesser aufgefallen: Als er bei einem Besuch eines Paares in Mellensee von dem Mann in den Schwitzkasten genommen wurde, soll er aus dem Messerblock ein Messer genommen und zugestochen haben – angeblich, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste.

Ob dies in Notwehr geschehen war oder nicht, ist bisher nicht geklärt. Dennoch wurde es Grundlage für die „Haftanregung“ gegen G., die der Polizist Dirk H. mit Blick auf die beiden eingesetzten Messer verfasste. H. hatte eine Zeugin des Mellenseer Geschehens vernommen, bei der Zossener Tat half er einer Kollegin. Mit G. gesprochen oder sich einen persönlichen Eindruck verschafft hatte er nicht. Das Amtsgericht Zossen erließ letztlich den Haftbefehl.

Nachdem am Montag fünf Polizisten und ein Sanitäter ausgesagt haben, sollen am kommenden Dienstag, dem 12. Mai, nun Geschädigte und Familienmitglieder vor Gericht erscheinen. Ein Urteil könnte eine Woche darauf – am 18. Mai – verkündet werden.

