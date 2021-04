Zossen

Ein junger Mann verblüffte am Mittwochabend im Bürgerhaus Wünsdorf die Sozialausschuss-Mitglieder von Zossen. Ronald Weiß stellte das Konzept „Zukunft Zossen“ mit einer Reihe von Projekten wie Effizienzhaus mit E-Mobilität, einen Förderantrag für Künstliche Intelligenz, Zukunftsspiele für Kitas oder ein Bilderbuchkino Zukunft vor. Und er sagte: „Wir konnten für unser komplett ehrenamtliches Projekt eine Förderung von 86.000 Euro ergattern, der Zuwendungsbescheid soll in den nächsten Tagen kommen.“

Die Stadt Zossen hatte bei der Landesinitiative „Meine Stadt der Zukunft“ den Antrag auf Förderung gestellt. Im Rathaus reicht die personelle Kraft jedoch nicht für solch ein Vorhaben, deshalb suchte die Kommune ehrenamtliche Mitstreiter. Ronald Weiß ist einer von ihnen und jetzt vorläufig Beiratsvorsitzender, Projektkoordinatorin ist Rana Brentjes. Gemeinsam legten sie den Stadtverordneten ein mehrseitiges Konzept vor, was mit diesem Fördergeld geschehen könnte.

Sicher ein Ort für Mobilität der Zukunft in Zossen: der Bahnhof; hier die Zufahrt von der B 96. Quelle: Jutta Abromeit

Weiß sagte vor dem Ausschuss, er habe Frau und Kinder und wohne seit vier Jahren in Zossen. Am Ende seines Vortrags erklärte er: „Dieses Projekt ist voll ehrenamtlich gestartet. Aber ich habe gemerkt: Es ist weit größer als nur im Ehrenamt, wir werden den Beirat noch anders gründen.“ Im Mai wolle man sich den Stadtverordneten offiziell vorstellen.

Mobilitätsstrategie 2030 bis Ende 2022

Zossen hatte dank der Ehrenamtler mit ihrem Programm „Zukunft Zossen“ bei der Initiative des Infrastrukturministeriums Brandenburg einen der Preise als Modellstadt bekommen. Ausgesucht hatten sich Ronald Weiß und seine Mitstreiter die Kernthemen Lokale Mobilität, Modernes Quartier und Gemeinwohl. Nun können die Zossener mit dem Fördergeld bis Dezember 2022 Veranstaltungen anbieten. Verpflichtet ist die Stadt mit der Finanzspritze, auf Grundlage der Brandenburger Mobilitätsstrategie 2030 im Kernthema Lokale Mobilität eine eigene Mobilitätsstrategie 2030 vorzulegen. Dem wollen sie mit Wissenstransfer und Partizipation gerecht werden, schreiben die Ehrenamtler in ihrer Einleitung zum Konzept.

Anlaufstelle Zukunftscafé

Dazu sei es nötig, Ideen zu entwickeln und herauszufinden, welche Mobilitätsformen gewünscht sind und welche tatsächlich in der Stadt heimisch werden können. Eine Arbeitsgruppe aus Experten soll bis Herbst 2022 ein Strategiepapier erarbeiten, das in den Ausschüssen beraten und von den Stadtverordneten abgestimmt werde, so die Vorstellung. Öffentliche Veranstaltungen in einem Zukunftscafé, der Einsatz einer PlaceM-App mit Umfragen und Quizze sollen Zossenern aller Altersgruppen die Möglichkeiten für eine rege Beteiligung eröffnen.

Von Jutta Abromeit