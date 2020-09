Wünsdorf

Der Wasserzweckverband KMS wird beim Thema Altanschließer nicht gegen das Land Brandenburg klagen, um Schadensersatz zu fordern. Das beschloss die Verbandsversammlung in dieser Woche. Die Frist für solch eine Klage endet am 28. September.

Juristisch verwirrend

Die juristischen Wirrnisse zurückliegender Jahre sind für den Laien kaum noch zu verstehen. Dabei geht es im Kern darum, ob und in welchem Maß alte, zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammende Trink- und Abwasseranlagen bei der heutigen Berechnung von Anschlussbeiträgen und Gebührenerhebungen eine Rolle spielen dürfen. Das hatte in Brandenburg großer Unsicherheit, immer wieder geänderten Wasser- und Abwasser-Satzungen und immer neuen Klagewellen geführt. Nicht nur Gebührenzahler, auch Verbandsvorsteher und kommunale Vertreter in Verbandsversammlungen hatten Mühe, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Deshalb erklärte in der KMS-Verbandsversammlung Ronald Radtke, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Potsdam, die Hintergründe des zu fassenden Beschlusses.

Der Potsdamer Jurist Ronald Radtke, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, berät den Wasserzweckverband Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS), hier auf der Verbandsversammlung am 15. September im Bürgerhaus Wünsdorf (Stadt Zossen) Quelle: Jutta Abromeit

Vor 2015 waren Wasserzweckverbände in Brandenburg zur Erhebung von Anschlussbeiträgen für Altanschließer verpflichtet, auch der KMS. „Hinzu kommt, dass Brandenburg 2004 das Kommunalabgabengesetz (KAG) so geändert hatte, dass die Beitragspflicht nur mit wirksamer Satzung besteht“, erklärte Radtke. Hinlänglich bekannt sind die vielen Beschlüsse in Zweckverbandsversammlungen wegen beanstandeter beziehungsweise ungültiger Satzungen. „2015 entschied das Bundesverfassungsgericht für Brandenburg eine ,verfassungswidrige Gesetzesanwendung’“, so Radtke. Das sei für den KMS das Signal gewesen: „Aha, wir müssen das Geld an die Beitragszahler zurückzahlen, daraus entsteht uns einschließlich der Gerichtskosten wirtschaftlicher Schaden.“ Beim KMS kommt man beim Durchrechnen auf eine Summe von rund 29,5 Millionen Euro. Diesen Schaden wollte man vom Land ersetzt haben.

Wasserverbände schlossen sich zusammen

Nach dem Staatshaftungsgesetz können nicht nur Bund und Länder, sondern auch Körperschaften des öffentlichen Rechts wie die Wasserzweckverbände ihre Ansprüche gegenüber anderen staatlichen Institutionen geltend machen. „Genau das hat der KMS getan – er wollte das Gesetz anwenden und sich dieses Geld nun vom Land zurück holen“, erklärt der Fachanwalt, deshalb sei Antrag auf Schadenersatz gestellt worden. Diesen Anspruch lehnte das Land ebenso wie den anderer Wasserverbände ab.

„Damit nun nicht jeder Verband einzeln klagen musste und nicht unnötig Geld vom Steuerzahler für juristischen Streit mit ungewissem Ausgang verbrannt wird, haben sich rund 20 Zweckverbände für eine Musterklage zusammengeschlossen“, so Radtke. Exemplarisch führte ein Wasserverband diese Klage, ebenfalls aus Finanzgründen mit einer relativ geringen Summe. „Und diese Musterklage entschied das Landgericht Potsdam im Frühjahr zu Lasten der Zweckverbände“, sagt der Jurist und erklärt weiter: „Mehr pro forma legte der Verband Berufung ein. Die wurde zurück genommen und damit war klar, dass dieser juristische Streit keine Aussicht auf Erfolg hat.“

Dilemma Rechtswegspaltung

An diesen Entscheidungen hängt jedoch ein weiteres Dilemma: Ein und dieselbe Vorschrift wird von Landesverwaltungsgerichten und dem Bundesgerichtshof unterschiedlich ausgelegt. Das beruhe auf der „Rechtswegspaltung“, erklärte Radtke den Mitgliedern der Verbandsversammlung und ergänzt: „Seit wenigen Wochen wissen wir nun: Jedes Fachgericht kann ein und dieselbe Vorschrift zum Kommunalabgabengesetz unterschiedlich auslegen.“ Aus all dem resultierte Radtkes Empfehlung, die Klage nicht zu erheben.

Der KMS zahlt seit 2015 und bis heute zwischen 2011 und 2015 fälschlich entrichtete Anschlussbeiträge zurück. Ende 2019 waren mehr als 5600 Bescheide mit der Gesamtsumme von 14,8 Millionen Euro aufgehoben und zurück bezahlt. Mitglieder im KMS sind die Gemeinden Am Mellensee und Rangsdorf komplett, Blankenfelde-Mahlow für den Ortsteil Dahlewitz, die Stadt Zossen (außer Ortsteil Nunsdorf) sowie die Stadt Mittenwalde für die Ortsteile Motzen und Töpchin.

