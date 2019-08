Zossen

Planmäßig gehen die umfangreichen Sicherungsarbeiten an den Zossener Kalkschachtöfen voran, wie die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt hat. Die Öfen sollen zum Tag des offenen Denkmals am 8. September in einigen Bereichen für eine Besichtigung begehbar sein. Einige Gerüste sind bereits abgebaut worden, so dass sich die beiden Türme in ihrer ursprünglichen Ansicht präsentieren. Am Tag des offenen Denkmals wird auch ein Mitarbeiter des zuständigen Planungsbüros vor Ort sein, der interessierten Besuchern Rede und Antwort zum Umfang der erforderlichen Notsicherungsmaßnahmen stehen wird. Zuletzt erfolgten Dachdecker- und Metallbauerarbeiten, nachdem die Arbeiten am Mauerwerk des Treppenturms sowie am Aufzugsschacht beendet worden waren. Ein Nutzungskonzept für das Industriedenkmal gibt es allerdings noch nicht, darüber müsse noch entschieden werden, so die Stadt.

Von MAZonline