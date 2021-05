Zossen

Mit einem kleinen Wunder endete die überlange Sitzung der Stadtverordneten von Zossen am Himmelfahrts-Vorabend: Statt eines Prüfungsausschusses zum Modellvorhaben „Meine Stadt der Zukunft“ gab es nach kraftraubender Debatte Blumensamen und herzhafte Lacher.

Die Verwaltung hat nicht genug Personal für alle Aufgaben in dem Zuzugsort. Deshalb legte sie die konzeptionelle Arbeit für den vom Infrastrukturministerium 2020 angestoßenen Wettbewerb „Meine Stadt der Zukunft“ in Ehrenamt-Hände. Diese Hände hatte sie über Stadtblatt und Internetseite gefunden, mehr als 30 Bürger meldeten sich. Was die an Ideen zu lokaler Mobilität, Klimaschutz oder Gemeinwohl zusammentrugen war so erfolgreich, dass Zossen eine von acht Modellstädten wurde mit 86.000 Euro Förderung.

Beratungspause zur Mai-Sitzung der Stadtverordneten von Zossen Quelle: Jutta Abromeit

Noch bevor dieses Geld im Rathaus war, stellte Beiratsvorsitzender Roland Weiß alle Ideen im Sozialausschuss vor. Dessen neue Vorsitzende ist Janine Küchenmeister, auch Wir-für-Zossen-Fraktionschefin. Sie und andere waren von dem erfolgreichen Bürger-Gremium überrascht, die WfZ-Stadtverordneten fühlten sich von Rathauschefin Wiebke Schwarzweller (FDP) übergangen und forderten einen Prüfungsausschuss.

Kein Prüfungsausschuss mehr

Dieser Antrag erntete bei anderen Fraktionen, deren Mitglieder sich seit Bekanntwerden des Wettbewerbs im Herbst teils selbst für „Zukunft Zossen“ engagierten, Unverständnis. So viel, dass Küchenmeisters Fraktion ihren Antrag vor der Sitzung änderte: kein Prüfungsausschuss mehr, sondern ein Ausschuss „Zukunft Zossen“, temporär oder dauerhaft.

Der Disput um einen solchen Zusatz-Ausschuss zu den in Zossen bereits arbeitenden sechs war ein Tauziehen, keine Seite wollte nachgeben. Zu den Zukunfts-Punkten der Tagesordnung – Offizielle Ernennung der Beiratsmitglieder und Wahl eines Stadt-Vertreters im Modellprojekt – beantragte Olaf Manthey (Plan B) Vertagung: „Das wurde den Stadtverordneten nicht vorgestellt, wir hatten keine Möglichkeit, uns zu beteiligen.“ Folgten die Stadtverordneten dem nicht, so Manthey, verlasse die Fraktion aus Protest die Beratung. So kam es.

Beratungspause der Stadtverordneten von Zossen, rechts Janine Küchenmeister, vorn Peter Hummer (beide Wir für Zossen). Quelle: Jutta Abromeit

Zur Vertreterin der Stadt im Beirat „Zukunft Zossen“ wurde Janine Küchenmeister gegenüber Max Reimann (Die Linke/SPD) gewählt (13 zu zehn Stimmen). Wir für Zossen rang weiter um den Ausschuss. Trotz Beratungspausen hielt die Mehrheit einen weiteren Ausschuss für unnötig. Gäste könnten jederzeit in vorhandene Gremien kommen, so der Tenor. Man einigte sich auch auf eine große Infoveranstaltung vor der Sommerpause.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt bedankte sich Küchenmeister: „Ich hoffe, wir haben fruchtbaren Boden bereitet und verteilen Blumen.“ Die gab’s von Peter Hummer (WfZ) als Tütchen Bienenwiese-Blumensamen. Und herzhaftes Lachen folgte den spontanen Schwarzweller-Worten: „Dankeschön für die Besamung“.

Von Jutta Abromeit