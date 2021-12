Die Sitzung der Zossener Stadtverordnetenversammlung ist am Mittwoch geplatzt. Die notwendige Mehrheit für eine Corona-Notlage wurde verfehlt – damit war die Sitzung ganz plötzlich zu Ende. Dabei ist die Corona-Lage in der Stadt besorgniserregend.

Abgebrochen - die Dezember-Stadtverordnetenversammlung in Zossen wurde nicht begonnen: Es kam keine Zweidrittel-Mehrheit zustande für die Erklärung, es werde in einer Notlage und mit Online-Möglichkeit für alle beraten. So gingen Stadtverordnete, Gäste und Investoren unverrichteter Dinge. Quelle: Jutta Abromeit