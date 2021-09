Zossen/Berlin

„Zwischen der Stadt Zossen und dem Verein American Football Club Berlin Adler e.V. gab es keinen offiziellen Kontakt“, das erklärt dessen Präsident Thomas Minstedt auf eine Frage der MAZ. Und er schreibt in seiner Mail: Deshalb sei „auch der Betrieb des Mehrzweckgebäudes kein Thema“.

Es geht um den Betrieb des Kulturforums mit großer Mensa, die als Sporthalle genutzt werden kann. In dem Gebäude finden sich auch Kegelbahn und Umkleideräume am neuen Schulcampus Dabendorf.

Das MSV-Logo im Mehrzweckgebäude des neuen Schulcampus der Geschwister-Scholl-Schule Dabendorf gibt es nicht mehr, die Wand ist wieder weiß. Quelle: privat

Zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung waren etliche Mitglieder des Märkischen Sportvereins Zossen 07 (MSV) in ihren roten Sweatshirts erschienen, weil sie ihr neues Vereinsdomizil gefährdet sehen, das sie sich in dem Mehrzweckbau erhofft hatten. Eine Wand dort war bereits mit dem Vereinslogo gestaltet, aber auf Weisung aus dem Rathaus wieder übertüncht worden.

Das Domizil des Märkischen Sportvereins Zossen 07 (MSV) am Sportplatz Dabendorf mit den mehr als 30 Jahre alten Übersee-Containern. Quelle: Jutta Abromeit

Hintergrund ist, dass das MSV-Domizil am Sportplatz Dabendorf mit den mehr als 30 Jahre alten Übersee-Containern ausgedient hat. Zudem ist die Kegelbahn Dabendorf keine zeitgemäße Wettkampfstätte mehr. Deshalb arbeitet der MSV seit 2005 an Plänen für ein neues Vereinsheim. Der MSV-Vorsitzende Jörn Tryonadt stellte vor den Stadtverordneten in der Sitzung eine Reihe von Fragen.

Der MSV hat knapp 600 Mitglieder, die in elf Abteilungen von Badminton bis Volleyball aktiv sind. In der Stadtverordnetenversammlung war nach Facebook-Diskussionen die Frage aufgekommen, ob die Stadt Zossen Gespräche mit dem Berliner Verein Adler zum Betreiben des Campus-Mehrzweckgebäudes führt.

Dieser Betrieb war nach den Worten von Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) in den zurückliegenden Monaten überschlägig mit 75.000 Euro monatlich veranschlagt worden. Adler-Präsident Minstedt erklärte gegenüber der MAZ auch, sein Verein sei keineswegs finanzstark: „Leider trifft dies nicht zu. Wir sind froh, die Auswirkungen der Corona-Pandemie – kein Spielbetrieb, keine Zuschauer – überstanden zu haben und müssen wirtschaftlich weiterhin sparsam agieren.“

Über Betreiber des Kulturforums entscheiden die Stadtverordneten

Bürgermeisterin Schwarzweller erklärt auf eine MAZ-Nachfrage zu privaten Kontakten zu dem Berliner Verein AFC: „Wir kennen die Jungs, aber wir sind dort nicht Mitglied.“ Sie hatte vor den Stadtverordneten erklärt, dass die Stadtverordneten über den Betrieb des Mehrzweckgebäudes und die Präsenz der Zossener Vereine in dem Haus entscheiden werden.

Von Jutta Abromeit