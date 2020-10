Dabendorf

An der Gesamtschule in Dabendorf gibt es keine weiteren Coronafälle. Alle Tests bei den rund 50 Kontaktpersonen eines Infizierten an der Schule seien negativ, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Die Infektion war am 30. September bekannt geworden, das Gesundheitsamt hatte unverzüglich Ermittlungen aufgenommen. Die Schule blieb geöffnet.

Landrätin Kornelia Wehlan zeigte sich in der Pressemitteilung aus dem Kreishaus erleichtert: „Das ist eine gute Nachricht. Infektionen können in Schulen, Kitas und Gemeinschaftseinrichtungen immer wieder auftreten. Umso wichtiger ist es, dass die Hygienekonzepte funktionieren und das Gesundheitsamt schnell alle Kontakte ermitteln kann“.

Von MAZonline