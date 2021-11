Zossen: Kinder von Unbekannten angesprochen

Zossen

Berichten im Sozialen Netzwerk Facebook zufolge sind im Umfeld der Zossener Grundschule in der Goethestraße wiederholt Kinder von Fremden angesprochen worden. Eltern berichteten sogar, dass versucht worden sei, eines der Kinder am Schulrucksack festzuhalten.

Auf Anfrage bestätigte die Polizei mindestens einen Fall, der sich Anfang November zugetragen hat. „Die Polizei hat das Kind und deren Erziehungsberechtigten zur Erhellung des vom Kind geschilderten Ereignisses angehört“, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Es habe sich aber kein Hinweis auf strafbare Handlungen ergeben.

Polizei bestätigte nur einen Vorfall

Zuvor hatten Eltern in der Zossener Facebook-Gruppe „Wohnhaft in Zossen und Umgebung“ berichtet, dass zwei Männer in Richtung Straße der Jugend einen Jungen angesprochen hatten. Sie sollen ihn aufgefordert haben, mit ihnen mitzugehen. Gegenüber der MAZ bestätigte eine Mutter den Fall und berichtete über weitere, ähnliche Vorkommnisse. Die weiteren Vorfälle bestätigte die Polizei allerdings nicht.

Wie die Polizeidirektion West auf die MAZ-Anfrage weiter schrieb, hätten die Erziehungsberechtigten im konkreten Fall „ richtig gehandelt und schnellstmöglich sowie auf direktem Wege die Polizei verständigt.“ Nur dann könne die Polizei aktiv werden und es bestünde die Chance, erfolgversprechende Sofortmaßnahmen einzuleiten.

Anonyme Meldungen keine Ermittlungsgrundlage

Nicht geeignet als Grundlage für polizeiliche Ermittlungen seien anonyme oder unter Pseudonym verbreitete Meldungen in den sozialen Netzwerken. Polizeioberkommissar Torsten Sander: „Im Gegenteil, denn bei diesem Thema gilt besonderem Maße: Wachsamkeit und Sensibilität sind sehr wichtig. Anonyme „Panikmache“ und ungeprüftes Weiterleiten von Sachverhalten ist fehl am Platze.“

Die Polizei rät grundsätzlich, dass Eltern ihre Kinder zum Thema „Verhalten gegenüber fremden Personen“ sensibel und kindgerecht informieren. Es sei wichtig, den Kindern dabei keine Angst zu machen. Wenn Kinder durch Fremde angesprochen oder zum Mitgehen aufgefordert wurden, sollte dies direkt der Polizei mitgeteilt werden.

Nur Polizeimeldungen sind sichere Informationsquelle

Dabei sollten Eltern ihren Kindern grundsätzlich glauben, dass sich Sachverhalte auch so zugetragen haben, wie von den Kindern geschildert. Speziell geschulte Polizisten können bei der späteren Befragung diese Glaubhaftigkeit nochmals gemeinsam mit den Eltern überprüfen.

Vor dem undifferenziertem Weiterverbreiten über soziale Medien warnt die Polizei indes: Dabei sollte bedacht werden, dass dadurch bei vielen Eltern und auch Kindern Verunsicherung erzeugt wird. Als sichere Informationsquellen gelten die Polizeimeldungen zu derartigen Sachverhalten. Vor der Veröffentlichung finde eine Prüfung statt, außerdem würden alle wichtigen Umstände zusammengetragen, die für die Information oder Warnung der Bevölkerung notwendig sind.

Was Sie Ihren Kindern vermitteln sollten: Kinder sollten keinesfalls mit Fremden mitgehen, auch wenn diese ihnen etwas zeigen oder schenken wollen (Tierbabys, kleinen Hund, Vögel, Spielzeug). Grundsätzlich sollten Kinder keine Geschenke von Fremden annehmen (zum Beispiel Geld, Süßigkeiten, Videospiele, Spielzeug). Kinder sollten von fremden Personen, die sie ansprechen, immer zwei Armlängen Abstand halten. Sollten Kinder zum Mitgehen oder Einsteigen aufgefordert werden, sollten sie sofort weglaufen, sich dabei jedoch nicht verstecken, sondern auf dem schnellsten Weg zu einer Vertrauensperson oder in ein Geschäft gehen und die Polizei und die Eltern verständigen.

Von Udo Böhlefeld