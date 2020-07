Zossen: Kita-Kinder brauchen Masern-Impfung

Zossen

Die Verwaltung der Stadt Zossen weist Eltern von Kindern im Kita-Alter aus gegebenem Anlass darauf hin, dass sie vor der Aufnahme ihres Kindes in einer der städtischen Kitas den Masern-Impfschutz des Kindes nachweisen müssen.

Seit dem 1. März dürfen Kitas der Stadt Zossen nur noch Kinder in die Betreuung aufnehmen, die über einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern verfügen oder eine bestehende Immunität gegen Masern beziehungsweise eine medizinische Unverträglichkeit gegen eine Masernimpfung aufweisen.

Anzeige

Keine Kita-Betreuung ohne Impfschutz in Zossen

Um die Antragsbearbeitung der Neuaufnahmen zu beschleunigen, ist es daher wichtig, dass alle Eltern, deren Kinder ab Juli und August 2020 in den Einrichtungen der Stadt Zossen aufgenommen werden sollen und bis jetzt den Nachweis noch nicht erbracht haben, diesen schnellstmöglich in der Kita- und Schulverwaltung nachreichen.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Impfschutz kann durch eine ärztliche Bescheinigung oder die Vorlage des originalen Impfausweises in der Stadt Zossen nachgewiesen werden. Sollte dieser Nachweis nicht vorliegen, könne das Kind nicht in einer der städtischen Einrichtungen aufgenommen werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Des Weiteren bittet die Stadt Zossen, dass Eltern, deren Kinder schon vor dem 1. März 2020 in den Einrichtungen der Stadt Zossen betreut wurden, der Einrichtungsleitung zeitnah einen Nachweis über den erfolgten Impfschutz vorzulegen.

Von MAZonline