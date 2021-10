Zossen

Warum liegen sich die Stadt Zossen und der Verein Eco City eigentlich in den Haaren? Da ist ein Berliner Professor und Siedlungsökologe seit Jahren mit internationalem Lösungsansatz unterwegs und macht auf längst überfällige Stadtumbauten aufmerksam.

Riesenprojekt „Zukunft Zossen“

Wissenschaftler schlagen seit Jahren Klima-Alarm und mit Fridays for Future kommt nun – wie am Freitag jüngst auch in Zossen – weltweit Druck von unten. Solchen Ideen mit aktueller Brisanz bietet der Kreis wie so vielen anderen zur Wirtschaftswoche ganz neutral ein Forum. Zudem hat die Stadt mit „Zukunft Zossen“ doch selbst solch ein Riesenprojekt am Start.

Für mich ist der Frust im Rathaus völlig unverständlich. Es geht um Lösungsansätze, nicht mehr und nicht weniger. Was davon in welcher Form und wo mal wahr wird – wer weiß das schon. Irgendwann ist eine Stadt der Zukunft gebaut, dann werden die Ersten gefeiert.

Warum also können nicht Menschen hier Befindlichkeiten über Bord werfen und für das Gemeinsame ihrer Ideen Kräfte bündeln? Ob Verbotene Stadt oder Bahnhof Wünsdorf oder sonstwo – mit gebündelter Power als einzeln wäre’ es ein Gewinn für alle.

Von Jutta Abromeit