Zossen

Auf mehrere Tierkadaver stieß ein Mann am Freitag in einem Waldstück am Koschewoi-Ring beim Gassigehen mit seinem Hund. Der zuständige Jagdpächter stellte fest, dass es sich um Felle geschlachteter Tiere handelt. Der Fundort wurde dokumentiert, das Ordnungsamt informiert und die Reste wurden entsorgt.

Von MAZonline