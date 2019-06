Zossen

Auf dem Gehweg in der Stubenrauchstraße in Zossen ist am Montag gegen 9.20 Uhr eine hilflose Person entdeckt worden, die stark alkoholisiert war und augenscheinlich Hilfe brauchte. Ein Rettungswagen und die Polizei kamen zum Einsatz, um den 44-jährigen Mann in ein Krankenhaus zu bringen. Der Alkoholisierte weigerte sich jedoch und griff die Besatzung des Rettungswagens an. Dabei verletzte er zwei junge Männer leicht. Dann wurde der Rettungswagen von der Polizei in das Krankenhaus begleitet. Bei dem 44-Jährigen wurden über vier Promille gemessen. Nun ermittelt die Kripo.

Von MAZonline