Zossen

Einem 74-jährigen Motorradfahrer ist am Sonnabendvormittag in Zossen der Motorradhelm gestohlen worden. Der Mann wollte in einer Bank am Markt Geld abheben. Er legte seinen neuen schwarzen Helm auf einem Regal ab. Beim Geldabheben beachtete er den Motorradhelm nicht weiter.

Plötzlich war der Helm weg

Als er dann alles erledigt hatte, stellte er fest, dass sein Helm weg war. Dieser muss ihm, während er am Automaten beschäftigt war, gestohlen worden sein. Eine Person habe er jedoch nicht bemerkt.

Polizisten fuhren Mann nach Hause

Er eilte zur nächsten Polizeidienststelle und teilte den Diebstahl mit. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei. blieb erfolglos. Da der Mann nun nicht mehr mit seinem Motorrad fahren konnte, wurde er von den Zossener Polizisten nach Haus gefahren.

Von MAZonline