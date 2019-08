Zossen

Am Dienstag gegen 5.45 Uhr ist in der Mittenwalder Straße in Zossen ein Unfall geschehen. Der Fahrer eines Mercedes kam mit seinem Wagen nach einem Reifenplatzer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Poller. Dieser blieb mit einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro fahrbereit.

Von MAZonline