Zossen

Sechs Intensivpflegepatienten sind im Zossener Ortsteil Dabendorf aus einer brennenden Pflegeeinrichtung in der Brandenburger Straße in Sicherheit gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, stand am Sonntagabend zunächst der Dachstuhl in Flammen, im weiteren Verlauf entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand.

Die Pflegeeinrichtung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Patienten und das Pflegepersonal wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes war am Montag noch ungeklärt, teilte die Polizei mit. Allerdings habe sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. „Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern weiter an“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Zossen-Dabendorf: Feuerwehren waren mehrere Stunden im Einsatz

Wie die Freiwillige Feuerwehr Zossen mitteilte, wurde sie zusammen mit allen Wehren der Stadt am Sonntagabend um 23.25 Uhr alarmiert und zu dem Brand in der Pflegeeinrichtung gerufen. Die Rauchmelder der Einrichtung hatten den Einsatz ausgelöst.

„Bereits vor unserem Eintreffen konnten die Bewohner glücklicherweise durch das Pflegepersonal und die zuerst eintreffenden Kräfte der Polizei gerettet werden“, teilte die Feuerwehr Zossen mit. Einsatzleiter Robert Gebuhr von der Ortsfeuerwehr Zossen sagte gegenüber der MAZ, unter den Patientinnen und Patienten seien Menschen gewesen, die mit Sauerstoff versorgt werden müssen, andere seien querschnittsgelähmt. „Die Mitarbeitenden und Polizeikräfte hatten die Patienten auf Matratzen herausgetragen oder im Rollstuhl transportiert“, so Gebuhr. „Großes Lob an alle Helfer, die vorbildlich reagiert haben.“

Feuer in Pflegeheim in Zossen breitete sich schnell aus

Als die Feuerwehr die Einrichtung erreicht habe, habe sich das Feuer bereits zu einem „ausgedehnten Dachstuhlbrand“ ausgeweitet, teilte die Feuerwehr mit. „Starker Rauch und Flammen auf dem Dach zeigten eine dynamische Brandentwicklung“, so der Einsatzleiter. Im linken Teil des Gebäudes hätten sich die Büros befunden, im rechten Teil die Patientenzimmer. Da sich neben vieler Akten auch viel Kunststoff und Holz in dem Gebäude befunden habe, habe sich das Feuer schnell ausgebreitet, so Gebuhr.

Da klar war, dass alle Bewohner in Sicherheit waren, bekämpfte die Feuerwehr die Flammen zunächst von außen. Anschließend gingen die Kameraden in das Gebäude, um letzte Glutnester zu löschen. Die Löscharbeiten hatten bis weit in die Morgenstunden angedauert. Die Feuerwehr sperrte das Gebäude, ein Gutachter muss nun feststellen, inwieweit es noch bewohnbar ist. Umliegende Häuser sind vom Brand oder Löschwasser nicht betroffen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine siebenstellige Summe. „Das Gebäude wurde stark beschädigt“, hier es.

Großeinsatz in Dabendorf: Zwölf Feuerwehren im Einsatz

Allein die Feuerwehr Zossen rückte mit fünf Fahrzeugen an, im Verlauf des Einsatzes wurden die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Mittenwalde nachalarmiert, die um etwa 0.15 Uhr eintrafen. An den Löscharbeiten beteiligten sich die gesamten Ortswehren der Stadt Zossen. Insgesamt waren zwölf Wehren sowie die Polizei Brandenburg und der Rettungsdienst Teltow-Fläming mit 101 Hilfskräften im Einsatz.

Von Lisa Neugebauer