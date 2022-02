Wünsdorf

Es wird vorerst keine Zweifeld-Turnhalle auf dem Burgberg in Wünsdorf geben. So kommt es, wenn die Stadtverordneten von Zossen dem Votum des Bauausschusses folgen. Der tagte diese Woche und folgte mehrheitlich einem Verwaltungsvorschlag, den Bebauungsplan „Burgberg“ zu ändern.

Nach den alten Planungsvorstellungen war bisher zwischen oberem und unteren Sportplatz ein neues Funktionsgebäude mit einer Turnhalle und mit Gastronomie geplant. Diese Variante hätte jedoch deutlich höhere Erschließungskosten zur Folge. Denn an der im B-Plan festgelegten Stelle für das Gebäude gibt es noch keine Straße und nötige Versorgungsleitungen sind noch nicht vorhanden, zudem wäre eine Waldumwandlung nötig.

Neubau-Vorschlag für Multifunktionsgebäude

Das alles waren die Gründe, warum Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) nun etwas anderes vorschlägt: Dort, wo jetzt der Flachbau des Männer-Turnvereins (MTV) steht, dort soll es einen Neubau geben, der sowohl den DRK-Jugendclub Phoenix beherbergt als auch ein neues Vereinsheim und zudem eine Mehrgenerationen-Begegnungsstätte. Denn ein Treffpunkt für Senioren fehle in Wünsdorf bisher, so die Verwaltungschefin.

Ohne Fördermittel schafft Zossen den Neubau nicht

Die Vorteile lägen auf der Hand, so die Rathauschefin, zumal die Parkplätze in der Nachbarschaft reichten, notfalls seien unten an der Chausseestraße größere Märkte, deren Parkflächen zu Hochzeiten der Sportler kaum noch gebraucht würden. Eines sagte sie jedoch ganz deutlich: „Ich halte die jetzige Lösung für sehr, sehr wahrscheinlich. Aber wenn wir die Fördermittel nicht kriegen, dann muss ich ohnehin noch mal auf Sie zukommen.“

Veranschlagt sind die Baukosten für die jetzige Neubau-Variante am Burgberg mit etwas mehr als zwölf Millionen Euro, die Stadt Zossen hofft auf eine 80-Prozent-Förderung. Plan-B-Fraktionschef Matthias Wilke erinnerte daran, dass der größte Ortsteil und Zuzugsort Wünsdorf neben der Paul-Schumann-Halle dringend eine weitere Turnhalle benötige. „Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir mit unserem Insek nicht zu spät kommen“, erklärte Sven Reimer, Vorsitzender der größten Fraktion VUB/B90-Grüne/CDU. Er meint das Strategiepapier Integriertes Stadtentwicklungskonzept, für das Zossen derzeit per Online-Umfrage die Bürger um ihre Meinung bittet.

Von Jutta Abromeit