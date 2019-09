Zossen

FDP-Frau Wiebke Schwarzweller, deutliche Siegerin der Bürgermeister-Wahl am Sonntag in Zossen gegen Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B/seit 2003), will sich bis zur Amtsübernahme Mitte Dezember als Stadtverordnete keiner Fraktion anschließen. Sie erklärte am Montag, dass es nun um Offenheit und die nächsten Schritte gehe. „Das betrifft vor allem die Zusammenarbeit in der Stadtverordnetenversammlung und in der Verwaltung, mit allen Ortsbeiräten und Beiräten sowie mit den Vereinen.“

Zur Galerie Überraschend gewinnt FDP-Frau Wiebke Schwarzweller gegen Amtsinhaberin Michaela Schreiber (Plan B). Hier einige Augenblicke dieses Wahlsonntags in Zossen.

Nominiert worden war Schwarzweller vom FDP-Kreisvorstand. Dessen Vorsitzender ist Rangsdorfs langjähriger Bürgermeister Klaus Rocher, vom Wähler am Sonntag selbst in die Stichwahl gezwungen. Er freut sich über neuen Wind in Zossen und hofft, „dass der Umgang von mehr Achtung voreinander geprägt ist“. Als Nachbar-Bürgermeister sagt er: „Jetzt ist es vielleicht möglich, gemeinsam Probleme wie die ständig überlastete B 96 zu lösen, auch wenn Zossen Mittelzentrum ist und Rangsdorf nicht.“

Schreiber : „Erst mal sacken lassen“

Wahlverliererin Michaela Schreiber, 2003 mit gerade 32 Jahren politisches Ziehkind des damaligen SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Schulze, sagte nach der Niederlage, mit der auch sie überhaupt nicht gerechnet hatte: „Ich habe wirklich keinen Plan B und lasse das jetzt erst mal sacken.“

Für ihre 50 Mitglieder starke Wählergemeinschaft Plan B sagte Sprecher Robin Lewinsohn: „Plan B blickt auf 16 Jahre erfolgreiche Bürgermeister-Arbeit.“ Die Gruppe werde die Entwicklung von Zossen als stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung weiter begleiten. Dort hat die Fraktion sieben Sitze. Lewinsohn ergänzte: „Frau Schwarzweller wird zeigen müssen, dass sie es besser kann und auch in Zukunft Sacharbeit zählt.“ Bürgermeisterin Schreiber habe stets sehr für ihre Kommune gestritten, „für unser Zossen“, so Lewinsohn; „doch offensichtlich haben die Bürger auch ein gewisses Bedürfnis nach Harmonie.“

Linke: „Paukenschlag“

Unterstützt worden war Schwarzweller von SPD, Grünen, Linken und CDU. Linken-Fraktionschef Carsten Preuß sprach von einem Paukenschlag: „Wir sind voller Hoffnung, dass es jetzt in der Verwaltung und in der Stadtverordnetenversammlung ein besseres Klima gibt.“ SPD-Mann Steffen Jerchel sagte, man habe die Siegerin von Anfang an unterstützt, sei mit ihr von Tür zu Tür und von Bierwagen zu Bierwagen unterwegs gewesen; „jetzt wird es viele Gespräche mit allen demokratischen Kräften in Zossen geben.“

CDU freut sich auf konstruktive Streitgespräche

Thomas Czesky (B90/Grüne) sagte: „Ein Riesenerfolg! Wir hoffen, dass in Zossen ein frischer Wind weht und der Umgangston höflicher wird.“ Bei der CDU freue man sich auf die Chance, „konstruktive Streitgespräche für die gemeinsame Sacharbeit in Zossen führen zu können“, so Fraktionschef Sven Reimer.

Für die AfD sagte Janine Küchenmeister: „Die Einwohner haben gewählt. Wir stehen natürlich hinter einem demokratisch zustande gekommenen Ergebnis, gratulieren ihr und wünschen uns für die Zusammenarbeit konstruktive Gespräche und optimale Ergebnisse für Zossen.“

Lesen Sie dazu einen Kommentar von Ekkehard Freytag.

Von Jutta Abromeit