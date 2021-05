Zossen

Nur so, wie in dieser Woche von Stadtverordneten und Rathauschefin praktiziert, kommt die Kommunalpolitik in Zossen in das so dringend nötige und auf Ergebnisse gerichtete Arbeiten: mit Sachlichkeit zuerst, aber auch mit Humor. Und ist sie dann noch mit Blumen garniert – was braucht es mehr? Endlich ist der einzige Weg erkennbar, der nach dem Bürgermeisterinnen-Wechsel Ende 2019 aus dieser Sackgasse „Permanent-Zoff“ führt. Dazu beigetragen haben diese Woche viele, allen voran Wir für Zossen (WfZ); zuerst änderte die Fraktion ihren Prüfungsausschuss-Antrag in Sonderausschuss, später ließ sie das Ansinnen ganz fallen. Kompromiss: eine Infoveranstaltung zum Modellvorhaben „Zukunft Zossen“ noch vor der Sommerpause. Dass WfZ darauf ohne Gesichtsverlust eingehen konnte, dabei halfen etliche Redner.

Der Kampf zweier Nachbarn

Der erbitterte Streit von Plan B stammt vordergründig aus der Wahlniederlage 2019. Doch dahinter steht der Kampf zweier Nachbarn – Rangsdorf und Zossen. Ex-Rathauschefin Michaela Schreiber (Plan B) präferierte einzig die Nordumfahrung, um permanent steigenden Verkehr aus Dabendorf rauszuholen. Fast Jahrzehnte hielt Amtsbruder Klaus Rocher (FDP) aus Rangsdorf (FDP) dagegen, jeden Planungsschritt von Zossen suchte er zu verhindern. Dass sein Plan aufging, die junge Parteikollegin Schwarzweller bei der Kommunalwahl im Mai 2019 ins Spiel zu bringen, und sie dann auch die Bürgermeister-Wahl gewann, hatten in Zossen wenige geglaubt. Aus dieser Niederlage rührt die Verbitterung über den Verlust der Rathausspitze für Plan B. Und nun geht es um zwei innerörtliche Bahnquerungen in Dabendorf plus Nordumfahrung.

Ob neue Verkehrswege, neue Bauvorhaben oder Modellstadt Zukunft – viel Erfolg, Zossen, das alles mit Sachlichkeit und Humor hinzubekommen.

Von Jutta Abromeit