Zossen: Neues Testzentrum für Corona

Zossen

Seit dem Montag, dem 10 Mai, können sich die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Zossen in den Räumen des Gallerie-Cafés am Kirchplatz 7 kostenlos auf Corona testen lassen. Die Apothekerin Julia Hörnig hat die neue Teststation zusammen mit der Stadt Zossen eingerichtet, um den Menschen vor allem auch während der gesamten Öffnungszeiten lokaler Geschäfte und Gewerbetreibenden ein Testangebot zu machen, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Die Tests werden vor Ort durch geschultes Personal durchgeführt. Die Getesteten erhalten im Anschluss eine entsprechende Bescheinigung, ob der Test negativ oder positiv ausgefallen ist. Jeder Test dauere etwa 15 Minuten. Geöffnet ist die neue Teststelle am Montag, Dienstag, Donnerstag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Eine Ausnahme bildet der Freitag nach Himmelfahrt, am 14. Mai. An diesem Tag ist das Testzentrum nur bis 16 Uhr geöffnet.

Termine für einen Corona-Test können telefonisch unter Tel.: 03377/ 301557 vereinbart werden. Für einen Online-Termin steht das Angebot unter https://app.cituro.com/booking/stadt-apotheke#step=1 zur Verfügung. Ein Test sei aber grundsätzlich auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Von MAZonline