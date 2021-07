Zossen

„Eine Fahrrad-Demo für mehr Radwege in Zossen ist sicher ein guter Weg, um auf das Problem in allen Ortsteilen aufmerksam zu machen“, schreibt Stadtverordneter und Ortsvorsteher Reinhard Schulz (VUB/Kallinchen) nach dem Samstag-Bericht von der Fahrrad-Demo für Radwege an die MAZ-Redaktion. Doch leider sei das Ziel Rathaus Zossen vorschnell gewählt, so Schulz: „Ich hätte zunächst in Dabendorf bei Ex-Bürgermeisterin Schreiber Halt gemacht. In ihrer Amtszeit wurde das Thema Radwege komplett vernachlässigt.“

Verwirrende Zuständigkeiten

Schulz wäre wegen der vielen verschiedenen Zuständigkeiten beim Radwege-Bau an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen „zum Landkreis nach Luckenwalde und zur Landesregierung nach Potsdam gefahren, denn für Radwege an Kreis- und Landesstraßen ist nun mal nicht die Stadt zuständig.“ Immerhin erstelle die Verwaltung jetzt endlich ein Radwege-Konzept, um Fördermittel beantragen zu können, so der Kallinchener.

Er kennt das schwierige Terrain Radwege-Bau seit Jahrzehnten, nach dem Mauerfall arbeitete er in der Tourismus-Kommission mit.Und heute sagt er: „Wir sollten auch nach Nuthe-Urstromtal schauen, dort wurden Brandstreifen an Wäldern zu Radwegen gemacht. Das kann auch Zossen erwägen.“

Tatsächlich befasst sich die Stadtverwaltung inzwischen mit einem Radwege-Konzept, Mitte Juni gab es im Rathaus eine Anlauf-Veranstaltung mit dem Luckenwalder Planungsbüro Idas und dem Dresdener Büro Stadt - Verkehr - Umwelt (SUV). Man einigte sich auf drei Phasen zum Erstellen des Konzepts: In der Bestandsaufnahme werden Daten gesammelt, welche Infrastruktur bereits besteht und wo es Lücken gibt.

SUV-Mann Tobias Schönefeld erklärt: „Gleichzeitig werden wir mit dem Rad das gesamte Stadtgebiet abfahren, um den Bestand fachlich und aus Nutzer-Perspektive optimal zu beurteilen.“ Mit der Daten-Auswertung und dem Abschluss von Phase eins rechnet Schönefeld im Frühherbst.

So gefährlich ist es für Radler an der B 246 kurz vor dem Wasserski-Park Horstfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Dann sollen auf Basis von Wohnstandorten und wichtigen Zielen potenzielle Haupt-Radverbindungen im Stadtgebiet identifiziert und festgelegt werden, dabei gehe es um Alltags- und Pendlerverkehr, um Schüler-, Freizeit- und touristischen Radverkehr. Diese Ergebnisse mit Karte zum Rad-Routennetz sollen noch dieses Jahr vorgestellt und in der Politik diskutiert werden. Phase 3 sei das finale Radwege-Konzept der Stadt Zossen mit allen erforderlichen Maßnahmen, damit rechnet Schönefeld im Frühjahr.

Von Jutta Abromeit