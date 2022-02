Neuhof

Noch hat das Sturmtief die alte und schräg stehende Linde in der Joachimstraße in Neuhof nicht ins Wanken gebracht. Das teilt MAZ-Leser Michael Leschnik am Donnerstagvormittag mit und sandte der Redaktion dieses Bild. Er ist heute mit seiner Tochter, die in die 2. Klasse geht, wegen des Sturms zuhause geblieben.

Anwohner in Sorge um die Linde an der Joachimstraße

Nachbarn und Anwohner der Joachimstraße im Siedlungsgebiet Neuhof des Ortsteils Wünsdorf hatten den Wetterbericht der zurückliegenden Tage mit dem Anrücken von Sturmtief Xandra mit Sorge gehört.

Bereits vor Wochen schon hatten sie sich mit der Befürchtung, dieser große alte Baum könnte auf Zäune oder Autos kippen, ans Rathaus in Zossen gewandt. Doch in der Stadtverwaltung sieht man nach Prüfung des Wurzelbereichs und Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde diese Gefahr zurzeit nicht.

Von Jutta Abromeit