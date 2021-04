Zossen

Zur Begrüßung gibt es pandemiebedingt ein Online-Konzert: Für den neuen Kreiskantor Manuel und Kantorin Anne-Katrin Gera werden am Freitag, dem 30. April, ab 20 Uhr die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker des Kirchenkreises unter dem Titel „Komm, lieber Mai…“ ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzert gestalten, mit Blockflöten, Gemshörnern, Geige und Klavier. Es erklingen Trompeten, Posaunen und natürlich die Orgeln.

Bequem via Zoom dem Konzert lauschen

Superintendentin Katrin Rudolph und der Jüterboger Pfarrer Tileman Wiarda werden mit überraschenden Text-Beiträgen das Programm moderieren. Interessierte können auf der Videoplattform Zoom bequem von zu Hause aus an dem Konzert teilnehmen. Dafür werden sie gebeten, sich per E-Mail an info@kkzf.de anzumelden. Anschließen wird der Zugangslink zur Veranstaltung ebenfalls per E-Mail versendet. Offiziell beginnt das aus Hamburg kommende Ehepaar am 1. Mai ihren Dienst in Jüterbog und im Kirchenkreis. Manuel Gera wird dabei als Kreiskantor die Dienstaufsicht über die dann zehn hauptberuflich tätigen Kirchenmusikerinnen und Kirchemusiker in der Region innehaben, das kirchenmusikalische Ausbildungszentrum in Jüterbog leiten und musikalische Projekte in der Region mit auf den Weg bringen. Mit 50 Prozent wird er zudem die Kirchenmusikstelle in Jüterbog ausfüllen.

„Kirchenkreis geht einzigartigen Weg“

Anne-Katrin Gera übernimmt die neu geschaffene Stelle in den Kirchengemeinden der ländlichen Gebiete um Jüterbog und Luckenwalde. Mit diesem Konzept, in die Kirchenmusik auf dem Lande zu investieren, geht der Kirchenkreis einen einzigartigen Weg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Manuel Gera war bisher Kirchenmusiker und Organist an der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis. Dort leitete Gera die von ihm gegründete Kantorei St. Michaelis, der er diverse Kompositionen widmete. Sein Spezialgebiet ist zudem die Orgelimprovisation.

Darüber hinaus gestaltet er mit Anne-Katrin Gera Orgelkonzerte für Kinder. Die Mitmachkonzerte mit dem Orgelwurm Willibald haben deutschlandweit bereits viele Kinder, Lehrende und Eltern begeistern können. Anne-Katrin Gera arbeitete ebenfalls als Kantorin und Organistin in Hamburg, unter anderem an der Hauptkirche St. Katharinen.

