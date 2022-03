Zossen: Opel-Fahrer hatte 2,43 Promille intus

Zossen

Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten in der Gerichtstraße in Zossen einen Pkw Opel. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung.

Dahme: Zaunteile von Firmengelände in Dahme gestohlen

In der Nacht zum Sonntag durchtrennten unbekannte Täter den Zaun zu einer gewerblichen Einrichtung in Dahme. Vom Gelände entwendeten die Diebe Zaunpfosten und Stabmattenzaunfelder. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Ludwigsfelde: Autokennzeichen abgeschraubt

Am Sonntag entwendeten unbekannte Täter beide amtliche Kennzeichentafeln von einem Volkswagen. Zur Tatzeit befand sich der Pkw auf einem Parkplatz im Ostverbinder in Ludwigsfelde.

Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die entwendeten Kennzeichentafeln wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wünsdorf: Diesel aus Lkw abgezapft

Zwischen Samstagabend bis Sonntagnachmittag zapften unbekannte Täter auf einem Parkplatz in Wünsdorf rund 150 Liter Dieselkraftstoff von einer Sattelzugmaschine ab. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Durch Polizeibeamte wurden Spuren gesichert und eine Diebstahlsanzeige gefertigt.

