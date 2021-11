Was dauert an Radwegen so lange? Das fragen sich Ortsbeiräte zwischen Zossen, Kummersdorf-Alexanderdorf und Trebbin. Deshalb nerven sie die Politiker. Doch es tut sich was.

Richard Buge, der Ortsvorsteher von Schünow (Stadt Zossen/ Landkreis Teltow-Fläming), engagiert sich für Radwege in der Region Zossen/ Am Mellensee/ Trebbin. Der ehemalige Polizeibeamte will, dass vor allem Schulkinder, Einwohner und Touristen ohne Angst vorm Autoverkehr an der B 96 und an der 246 fahren können. Dort gibt es auf vielen Abschnitten bisher keinen Radweg und auch zwischen den meisten Dörfern fehlen Verbindungen für Radfahrer. Quelle: Jutta Abromeit