Zossen

Eine Frau hob am 16. November 2021 um 10.30 Uhr mit ihrer EC-Karte Bargeld in einem Geldinstitut in Zossen ab. Ihre Börse ließ sie im Automatenraum liegen.

Das Foto der Unbekannten stammt von einer Überwachungskamera. Quelle: Polizei

Eine Unbekannte versuchte um 11 Uhr, Geld abzuheben. Dies ihr misslang wegen der fehlenden PIN. Die Polizei veröffentlicht jetzt Fotos und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00. Alternativ kann das Hinweisformular im Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden, hieß es.

Von MAZonline