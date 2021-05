Zossen

In der Nacht zu Sonntag randalierte ein Mann an einer Tankstelle in Zossen. Er urinierte vor dem Nachtschalter, warf einen Werbeaufsteller um und trat gegen die Tür. Die Polizei musste den stark alkoholisierten 33-Jährigen überwältigen und in Gewahrsam nehmen.

Von MAZonline