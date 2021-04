Zossen

Für Zossen geht es am Mittwoch um viel Geld und politischen Frieden. Zum einen haben die Stadtverordneten auf ihrer um 18.30 Uhr beginnenden Sitzung in der Sporthalle Dabendorf den Entwurf für einen Nachtragshaushalt auf dem Tisch; mit diesem Papier soll vor allem die Aufnahme eines Kassenkredits von 15 Millionen Euro beschlossen werden. Und zum anderen hatten etliche Fraktionen Umbesetzungen angekündigt, in deren Folge es eine reine CDU-Fraktion nicht mehr gibt. Diese Änderungen müssen jetzt vom gesamten Gremium der Stadtverordnetenversammlung formal beschlossen werden, um wirksam zu sein.

Schreiber fordert Disziplinarverfahren

Das hatten einige Kommunalpolitiker anders gesehen; sie meinten, auf bestimmte Änderungen hätte sofort reagiert werden müssen. Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) akzeptierte das nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht in der jüngsten Finanzausschusssitzung nicht. Diese Weigerung, der Wählergemeinschaft Plan B nicht sofort den Ausschuss-Vorsitz zuzugestehen, bezeichnet Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) als „Frechheit“, sie hält in einer Eil-Beschwerde an die Kommunalaufsicht wegen unkorrekter Durchführung der Finanzausschuss-Sitzung das Einleiten eines Disziplinarverfahrens gegen ihre Nachfolgerin für eine „zwingende Konsequenz“.

Ohne Nachtrag geht’s im Sommer nicht weiter

Beim Nachtragshaushalt wäre die Stadt etwa ab Jahresmitte nicht mehr handlungsfähig, wie Bürgermeisterin Schwarzweller und Kämmerer Jan Krolik erklärt hatten. Hauptgrund dafür, dass im Rathaus der 20 000-Einwohner-Stadt so viel weiteres Geld nötig ist, um alle laufenden Kosten und begonnene Investitionen bezahlen zu können, ist das Begleichen der Kreisumlage. Dafür plant Zossen in diesem Jahr 39 Millionen Euro ein, die Stadt legt unter Vorbehalt monatlich rund drei Millionen Euro zurück, „solch ein Betrag ist nicht auf einmal zu stemmen“, so der Kämmerer.

Krolik erwartet, dass der Nachtragsetat ohne weitere Lesung beschlossen wird, sagte er der MAZ. Und er hat diese Nachricht: „Im Moment sieht es so aus, als würden wir wieder etwas mehr an Gewerbesteuern bekommen, als wir zuletzt befürchteten.“

Höhere Kosten für Gesamtschule Dabendorf und Kita-Bummi-Sanierung

Deutlich höhere Kosten dagegen kommen bei einigen Bauvorhaben auf die Stadt zu: etwa eine halbe Million Euro für den neuen Gesamtschul-Campus Dabendorf und 962 000 Euro für die „Bummi“-Kita-Sanierung. Zudem sind in dem Zuzugsort rund 400.000 Euro Personalkosten mehr nötig für neue Erzieherinnen und Erzieher.

Von Jutta Abromeit