Zossen/Potsdam

Die ehemalige Zossener Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) muss 18 Monate lang auf zehn Prozent ihres Ruhegehaltes verzichten. Das entschied das Verwaltungsgericht Potsdam am Dienstag. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie hinsichtlich der Schule in Dabendorf und der Feuerwache in Wünsdorf vorsätzlich gegen Vergaberecht verstoßen hatte. Außerdem habe sie das Hausrecht des Kulturausschusses einmal missachtet und rechtswidrig aus Gerichtsmitteilungen zitiert. Schreiber muss ein Viertel der Gerichts- und Anwaltskosten tragen, der Landkreis drei Viertel.

Schreiber zeigte sich nach der Urteilsverkündung, zu der sie mit ihrem Anwalt Jens Brückner gekommen war, ein „klein bisschen enttäuscht“, aber auch „erleichtert, dass von den vom Landkreis konstruierten Vorwürfen nur vier übrig geblieben sind“. Der Landkreis Teltow-Fläming, der für das Land Brandenburg tätig geworden war, hatte in der Klage die Vorwürfe auf die 17 Buchstaben a) bis s) verteilt und die Aberkennung der Pension beantragt. Schreiber sprach von 20 Vorwürfen. Nach Angaben von Schreiber machte die Kürzung einen unteren dreistelligen Betrag aus. Sie hoffe, dass das beim Landkreis noch offene, weitere Disziplinarverfahren jetzt schnell zum Abschluss kommen wird. In der Klage, über die am Dienstag entschieden wurde, stammten viele Vorwürfe vom Anfang der 2010er Jahre. Sie waren während des Bürgermeister-Wahlkampfes bekannt geworden.

Gericht: Mehrzahl der Vorwürfe ließen sich nicht erhärten

Die Mehrzahl der Landkreis-Vorwürfe ließen sich nach Ansicht der Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichtes an den drei Verhandlungstagen nicht erhärten. Wie Richterin Petra Wirth erklärte, hätte es entweder formelle Mängel gegeben, oder es sei keine Pflichtverletzung oder kein vorsätzliches Verhalten feststellbar gewesen, das Gegenstand der Klage war. Die Verstöße gegen das Vergaberecht bewertete das Potsdamer Gericht als nicht so schwerwiegend wie andere Fälle, bei denen es schwerwiegendere Sanktionen gab. In der mündlichen Verhandlung war bereits deutlich geworden, dass in der Regel persönliche Bereicherung zur Aberkennung von Ruhebezügen geführt hatte. Korruption war bei Schreibers rechtswidrigen Auftragsvergaben allerdings nie ein Thema.

Ob die Ex-Bürgermeisterin versucht, das Urteil in der zweiten Instanz überprüfen zu lassen, wusste sie nach der kurzen mündlichen Begründung noch nicht – sie wolle das schriftliche Urteil, das in den nächsten Wochen vorliegen dürfte, erst in Ruhe lesen.

Von Ingmar Höfgen