Die gute Nachricht: Der künftige Schulcampus Dabendorf wird mit Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien pünktlich an den Start gehen. Das bestätigt die Stadtverwaltung Zossen auf MAZ-Nachfrage. Die nicht so gute Nachricht: Die Ausstattung vor allem der naturwissenschaftlichen Kabinette mit IT-Technik ist dann noch nicht komplett.

Die bisherige Gesamtschule „Geschwister Scholl“ in Dabendorf an der Triftstraße soll in den Sommerferien in den Campus umziehen. Quelle: Jutta Abromeit

Zum Jahreswechsel hatte Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) die Stadtverordneten mit der Nachricht überrascht, dass es für die IT-Infrastruktur der neuen Schule eine aktualisierte Kostenschätzung gibt. Danach tauchte „eine Diskrepanz auf, die bisher niemandem aufgefallen ist“: 640.000 Euro mehr seien nötig für interaktive Tafeln und die Ausstattung der Computerkabinette als die bis dahin veranschlagten 580.000 Euro. Und sie sagte: „Wer wo wie einen Fehler gemacht hat, ist eine andere Frage. Ich bitte Sie, einer Variante zuzustimmen, damit es weitergehen kann.“

Zusatzkosten mit Budget-Umschichtung gestemmt

Zwei Möglichkeiten schlug die Rathauschefin vor, das Problem aus der Welt zu schaffen: Variante 1 – eine Sofort-Ausschreibung und den Nachtragshaushalt dazu zu starten, Variante 2 – Budget-Umverteilungen vorzunehmen. In der Diskussion zu diesem Paukenschlag mit mehr als verdoppelten IT-Kosten erklärte Fraktionsvorsitzende Janine Küchenmeister (damals AfD, nun Wir für Zossen): „Ich verstehe all Ihre Fragen. Aber die Schule soll im Sommer starten, wir werden die Inbetriebnahme nicht versauen und zustimmen.“ Mit 25 mal Ja und einer Gegenstimme votierten die Stadtverordneten für Variante 2.

Jetzt erklärt Kämmerer Jan Krolik: „Mit der Umschichtung von Budgets zwischen dem Digitalpakt-Fördergeld, dem städtischen Haushalt und zwischen der Stadt und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ZWG ist es uns gelungen, diese Summe in der Kürze der Zeit aufzubringen, auch wenn letztlich nicht alle Geräte pünktlich zum Schuljahresstart da sein werden.“ Das sei unter Pandemie-Bedingungen bei dieser finanziellen Größenordnung mit europaweiter Ausschreibung nicht möglich, so der Kämmerer.

Campus ist größter Bau der Stadt

Den Schulneubau hatten die Stadtverordneten vor sieben Jahren beschlossen, damals noch unter Schwarzwellers Vorgängerin Michaela Schreiber (Plan B). Das später gegen viele Widerstände durchgeboxte Vorhaben war ursprünglich als Investition von 36 Millionen Euro geplant, es liegt inzwischen bei knapp 40 Millionen Euro. Der Campus gilt als das bisher wichtigste und größte Bauvorhaben, das die Stadt Zossen je in Angriff nahm. Eigens dafür war unter dem Dach der ZWG die Schulbau Dabendorf GbmH gegründet worden.

Inzwischen steht der künftige Campus im Rohbau mit Turnhalle und Mensa fertig an der Straße Zum Königsgraben, auch die Außenanlagen mit Stellplätzen und Klettergarten nehmen jeden Tag mehr Gestalt an. Künftig können dort bis zu 1.000 Schüler lernen. Die Kantinen-Kapazität soll einschließlich Personal, Hortkinder und wahrscheinlich auch mit Lieferungen an kleine Einrichtungen nebenan für bis zu 1.500 Portionen Mittagessen täglich ausgelegt sein.

Schwarzweller: „Geräte schwer zu beschaffen“

Nach jetzigem Stand ist vor dem Schulstart am 8. August in der letzten Ferienwoche eine offizielle Eröffnung geplant, nicht unter Regie der Stadt. Bürgermeisterin Schwarzweller sagte der MAZ am Mittwoch: „Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler planmäßig zu Beginn des neuen Schuljahres in ihre neue Schule in Dabendorf einziehen können.“ Dass dann in der Ausstattung vor allem für naturwissenschaftliche Fächer möglicherweise noch Ausrüstung nachgeliefert werden müsse, das liege an den gegenwärtigen Bedingungen, so die Verwaltungschefin: „Die Pandemie erschwert die Ausschreibungen. Bestimmte Geräte sind zurzeit einfach schwer am Markt zu beschaffen.“

