Schwarzweller will Weichen-Kauf rückgängig machen

Zossen

Im Dezember hatten sich die Zossener Stadtverordneten bereit erklärt, der Deutschen Bahn für 500.000 Euro eine Weiche zu sanieren. Über diese Entscheidung werden sie in den kommenden Wochen aber noch einmal reden müssen. Denn Wiebke Schwarzweller ( FDP), seit Dezember Bürgermeisterin von Zossen, findet den Beschluss problematisch – und würde ihn gerne rückgängig machen.

Argumente dafür führte die Bürgermeisterin gegenüber den Stadtverordneten in der vorigen Woche gleich mehrere an. Erstens: die Haushaltslage der Stadt ist schlecht und gibt aktuell keine 500.000 Euro für eine Weiche her. Zweitens: Die Weiche nütze aktuell niemandem und schon gar nicht der Stadt, denn die Stadt hat weder Zugriff auf das Streckennetz der Dresdener Bahn, das der Deutschen Bahn gehört, noch auf die Anschlussstrecke zur Deponie Schöneiche, die ein privater Unternehmer, die Draisinenbahn Mittenwalde, gekauft hat. Die Wartung und Instandhaltung der Weiche würde die Stadt aber trotzdem bezahlen müssen. „Das wäre ein fünfstelliger Betrag“, so Schwarzweller. Sie bat deshalb die Stadtverordneten, den Beschluss wieder aufzuheben.

Schreiber wollte Gleisanschluss für Gewerbegebiet sichern

Angeschoben hatte das Thema im Dezember noch Schwarzwellers Amtsvorgängerin Michaela Schreiber (Plan B). Die hatte argumentiert, die Stadt Zossen könne auf diesem Wege absichern, dass das künftige rund 23 Hektar große Gewerbegebiet Schöneicher Plan die Chance auf einen Schienenanschluss behält. Wenn die Stadt hingegen die Sanierung der Weiche nicht übernehme, werde die Weiche entfernt. Damit sei auch ein Gleisanschluss des Gewerbegebiets für immer passé.

Die Stadtverordneten hatten im Dezember auch deshalb dafür gestimmt, weil Michaela Schreiber der Sache absolute Dringlichkeit einräumte. Die Bahn würde eine Entscheidung noch im Dezember verlangen, sagte sie. Bei Wiebke Schwarzweller klingt das nun alles etwas anders. Bei der Bahn sei man über eine mögliche Rücknahme der Entscheidung zwar nicht erfreut. Man wolle aber trotzdem gerne einen Vertreter vorbeischicken, der die Gemeinde berät.

Stadt müsste Strecke kaufen und ausbauen

Vielleicht auch zu möglichen Folgekosten. Denn wenn die Stadt tatsächlich irgendwann das Gewerbegebiet Schöneicher Plan an die Dresdener Bahn anschließen will, müsste sie wohl auch die ausrangierte Bahnstrecke dorthin erwerben und möglicherweise sogar selbst ausbauen.

Den Stadtverordneten kommt eine neuerliche Diskussion darüber offenbar auch nicht ungelegen. „Ich glaube zwar nicht, dass sich die Stadtverwaltung da einen Schildbürgerstreich geleistet hat, aber mir waren die Informationen beim letzten Mal zu dünn“, sagte Thomas Blanke ( CDU). Es wird deshalb eine gemeinsame Sitzung mehrerer Ausschüsse geben, in der das Thema noch einmal besprochen werden soll. In der nächsten SVV-Sitzung wird dann endgültig entschieden, ob die Stadt eine halbe Million Euro für eine Weiche ausgibt oder nicht.

Von Oliver Fischer