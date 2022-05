Zossen

Gefühlte 24 Grad in der Frühlingssonne. Der Wartebereich ist einzigartig. Links neben der „Sonnenbank“, auf der die zumeist männlichen Kunden warten, wiegt sich ein riesiger Bambus, bestimmt vier Meter im Durchmesser, leicht im Wind. Er ist mit einem massiven Tau zusammengebunden. Zur Einfahrt hin verhindert ein massives Metallgestänge, dass sich die Bambusstangen quer in die Passage legen.

Der Blick geradeaus gefällt. Eine kleine Strandhütte, im Hintergrund ein einzigartiger Pool. Ein CXpoolmobil, zusammengebaut aus zwei Citroën CX. In dem einen Motorraum ist statt der Maschine ein Grill eingebaut. Das riesige, überlange Gefährt mit zwei Lenkrädern steht gleich am Bahndamm zur Draisinenbahn. „Wenn jetzt die Saison für die Bahn von Zossen nach Mellensee beginnt, stehen die Draisinen dort oben für ein Foto des Pools Schlange“, schmunzelt Rainer Richter, der Inhaber von Rammstahl Sixwheeler.

Ein fahrbarer Citroen-Pool im Garten. Quelle: Udo Böhlefeld

Kfz-Werkstatt am Zossener Nottekanal

Gelegentlich fährt dieser Pool über den Hof des rund 6000 Quadratmeter großen Geländes. „Dann muss aber vorne und hinten gelenkt werden, sonst kommen wir bei dem Wendekreis des Fahrzeuges kaum wieder an den Bestimmungsort zurück.“ Natürlich hat das Wasserbad auf zwölf Rädern keine Straßenzulassung und darf seine Runden nur auf dem Privatgelände drehen.

So einzigartig wie die Umgebung ist die ganze Kfz-Werkstatt an den ehemaligen Mitropa-Hallen am Nottekanal. Ein wenig asiatische Strandlandschaft, ein Hauch von Normandie des vergangenen Jahrhunderts. Rush-Hour, Stress und Hektik finden dort keinen fruchtbaren Boden. Richter, den seine Freunde nur Gustav nennen und der früher mal Gustke mit Nachnamen hieß, hat sich genau deshalb 1999 in dieser Umgebung niedergelassen.

An den alten Backsteinhallen von Mitropa in Zossen

„In den 80er Jahren habe ich mich mit meiner ersten Werkstatt selbstständig gemacht, weil ich mir den Stress in einer normalen Autowerkstatt nicht für mein Leben vorstellen konnte“, sagt er. Damals hatte er im Hof gerade mal Platz für drei Fahrzeuge, beschreibt er die Schrauberhalle in einem Kreuzberger Hinterhof. Jeden Morgen erst die Autos rangieren, um sich ans Tagwerk zu machen, das wurde ihm schnell zu viel.

Der DS im Kundenauftrag wartet noch auf eine Reihe neuer Teile: Türgriffe, Spiegel und andere Chromteile sollen bald in neuem Glanz erstrahlen. Wenn solch ein Fahrzeug neu aufgebaut wird, kommen ein paar Tausender zusammen. Quelle: Udo Böhlefeld

Doch mehr Platz, zusätzliche Abstellfläche, Lagerhallen und eine größere Werkstatt wurden spätestens nach der Wende im boomenden Berlin unbezahlbar. So führte ihn die Suche nach einem neuen Wirkungsort über eine Zwischenstation im nordbrandenburgischen Prenzlau um die Jahrtausendwende in die alten Backsteinhallen. Dorthin, wo Mitropa fast ein ganzes Jahrhundert lang französische Schlafwagen und Luxuswaggons aus dem Orient-Express gewartet hatte.

Auf die Länge derartiger Waggons kommen die französischen Fahrzeuge der Marke Citroën zwar nicht, nicht einmal, wenn sie wie der CXpool oder der CX Pickup, den er für eigene Zwecke umgebaut hat, vom Zwei- zum Drei- oder Vierachser werden.

Das aktuelle Projekt von Rainer Richter ist ein CX Pickup, den er zum Vierachser umgebaut hat, im Heckfenster den Firmennamen Rammstahl. Quelle: Udo Böhlefeld

Lagerflächen in Wünsdorf und Trebbin

Dennoch brauchen die Gefährte viel Platz, so dass Richter inzwischen weitere Lagerflächen in Wünsdorf und in Trebbin anmieten musste. Weit über hundert Fahrzeuge aller Altersklassen stehen so an den drei Standorten verteilt, als Objekte, die irgendwann vielleicht restauriert werden oder die als Ersatzteillieferanten dienen. Gemeinsam haben sie alle das Label Citroën.

Nicht für jedes der Fahrzeuge, mit denen die stolzen Eigner auf den Hof fahren, sind Ersatzteile noch im normalen Handel zu bekommen. Wenn gar nichts mehr geht, ist oft Handarbeit angesagt. Dann werden Kofferraumklappen oder Kotflügel aus Blechen zugeschnitten, gebogen, angepasst, verschweißt, geschliffen und lackiert. So wie bei einem „Döschwo“, einer Ente, oder in der Bezeichnung des Herstellers ein Citroën 2 CV neuerer Bauart, vermutlich aus den 1980er oder 90er Jahren.

Torwächter bei Rammstahl: Mit dem Citroën DS Tissier wurden früher unter anderem nachts Zeitungen von Paris zum Flughafen Frankfurt gebracht. Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h brauchte er keine 3 Stunden. Quelle: Udo Böhlefeld

Kunden aus ganz Europa kommen nach Zossen

Dessen Besitzer wollte in seinem Fahrzeug wieder den Klassiker entdecken. Also eine „Ente“, die in den 1950er und 60er Jahren eine Art französischer VW-Käfer war. Inzwischen sind die hinteren Seitenfenster verschwunden. Die Motorhaube, bei den Fahrzeugen neuerer Bauart eher glatt, erhielt das historische Wellblechdesign. Rund sechs Millionen mal wurde der 2 CV von 1949 bis zu den 1990er Jahren gebaut.

„Das war ein Auto, das ich zur Not auch am Telefon repariere“, sagt Rainer „Gustav“ Richter über das Fahrzeug, das lange Jahre das Lebensgefühl einer ganzen Generation ausdrückte. Ein anderer Citroën, der auf den Straßen nur noch selten, hier in Zossen aber noch oft zu sehen ist, ist der „De-es“. Aus ganz Europa werden Liebhaber älterer Citroën-Modelle An den Wuzen in Zossen vorstellig, weil hier das Know-how ist, Spezialwerkzeuge vorhanden und für viele Modelle noch Ersatzteile zu bekommen sind. Und weil erin den Unterarmen „mindestens zwei weitere Gelenke hat, um überall ran zu kommen“, antwortet er scherzhaft auf die Frage „warum Citroën?“

Von Udo Böhlefeld