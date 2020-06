Dabendorf

Mauerfall im November 1989 mit Öffnung der Grenzübergangsstelle (Güst) Mahlow, letzte Volkskammerwahl der DDR im März, nach nur einem Jahr schon wieder Kommunalwahlen im Mai 1990, Währungsunion zum 1. Juli 1990, später Kreisreform, Abzug der Roten Armee aus Wünsdorf 1994, Rentenreform, Euro-Einführung Anfang 2002: In diese 30 zurückliegenden Jahre fällt die lokale Bankengeschichte, die sich gegen heutige Ereignisse mehr als mauerblümchenhaft ausnimmt: Neben der Kreissparkasse Zossen gab es auch hier die Bauernbank, Verwalterin vom Geld der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG), später aufgegangen in der regionalen Volks- und Raiffeisenbank. Die Kreissparkassen Zossen, Luckenwalde und Jüterbog fusionierten zur Sparkasse Teltow-Fläming, die wird nach ihrer Bauchlandung zum 1. Januar 2004 mit Kreistagsbeschlüssen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse zugeschlagen.

Viel Verantwortung im Kreis Zossen

Geld – was ist das für einen Mann, der mit seinen 83 Jahren so vieles davon an entscheidender Stelle miterlebte? Der in seinen Berufsjahrzehnten so viel wirtschaftliche, politische oder finanzielle Verantwortung im früheren Kreis Zossen hatte wie wohl kaum jemand anderes, der heute noch lebt. Helmut Lienig leitete zu DDR-Zeiten das Agrochemische Zentrum in Dabendorf, diese zwischenbetriebliche Einrichtung, die in der Region Zossen zuständig war für den Einkauf, die Lagerung und das Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, und saß ehrenamtlich für die SED im Kreistag. Nach dem Mauerfall war er einige Monate Ratsvorsitzender und damit der Mann an der Verwaltungsspitze im Kreis zwischen Hans Grabow ( SED), dem Vorsitzenden vom Rat des Kreises Zossen, und Peer Giesecke ( SPD), ab Juni 1990 der erste Landrat von Zossen.

Helmut Lienig spricht am 24. Februar 1992 auf dem Kreistag Zossen. Quelle: Klaus Gerlach/MAZ

„Geld? Das ist für mich Mittel zum Zweck“, erklärt der rüstige Senior Lienig, der noch immer fast täglich in die von ihm mitgegründete Lienig Wildfrucht GmbH im Gewerbegebiet Dabendorf kommt. Und er sagt: „Es lebt sich ruhiger, wenn man’s hat. Aber ich halte es für verwerflich, für Geld alles zu machen.“ Seine Frau Silvia ist staatlich geprüfte Landwirtin und Tierzüchterin und mit 82 Jahren wie in den ACZ-Zeiten auch heute noch an der Seite ihres Mannes und oft mit im Betrieb. Sie sagt zum Thema Geld: „Wenn’s zum Leben reicht, dann ist es gut.“

Finanziell wilde Zeiten in den 90ern

Finanziell haben beide wilde Zeiten hinter sich. Dazu gehört auch das Kapitel Lienig GmbH, das 1999 vor Gericht endete und das Lienig um seinen 75. Geburtstag herum als „abgeschlossen“ bezeichnete. Die Wildfrucht GmbH gehörte bis vor zwei Jahren Silvia Lienig, dann haben sie den Staffelstab an die nächste Generation, ihren Sohn Frank, weitergegeben, erzählt sie.

30 Jahre Währungsunion – beim Blick zurück meint Helmut Lienig, dass er „mit Geld direkt gar nicht so viel zu tun hatte“. Seine Begründung: „Es waren einfach ständig andere Dinge zu entscheiden, strategische, wo sollte es hingehen?“ Da sei plötzlich ein neuer Chef fürs Kreiskrankenhaus nötig gewesen. Oder diese Einladung zu den Russen am 23. Februar 1990, dem Jahrestag der Roten Armee: „Da sagte Burlakow (Generaloberst und letzter Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD), d. Red.) einen Satz, mit dem für mich alles, was ich bis dahin erlebt und in den Nachrichten verfolgt hatte vom Aufstand 1953 in Halle und Leuna über Ungarn und Polen 1956, den Mauerfall 1961 und Einmarsch der Russen in die Tschechei 1968 in einem anderen Licht erschien: ,Wenn in der Sowjetunion auf nichts mehr Verlass ist, aber auf die Rote Armee ist immer Verlass.“

Turbulente Zeiten

Nicht nur ein Mammutsatz, auch ein schwergewichtiger in der Region Zossen im Schatten der Militärgeschichte von Wünsdorf. Nach einer Denkpause kommt eine Prämisse, für die Lienig bei vielen bekannt ist, die mit ihm zu tun hatten: „In turbulenten Zeiten muss man immer erst mal sehen, dass man wieder Ruhe in den Alltag bringen kann.“ Wohl deshalb habe er all die Ereignisse vielleicht besser verkraftet als die, die daran zerbrochen sind, meint er.

Lienig schaut in diesem Gespräch über Geld auch auf das, was nach der Währungsunion kam: die hohen Förderprozente für den Aufbau des Mittelstands in Ostdeutschland nach der deutschen Einheit. „Doch diese Millionen D-Mark fassten oft Konzernzentralen im Westen ab, weil den kleinen Handwerkern und Firmengründern die Eigenanteile fehlten. Wo hätte es denn auch herkommen sollen?“, fragt er. Und bezeichnet einen Schritt ins Bankenwesen als einen seiner größten Fehler: „Von 1990 bis Ende der 1990er Jahre habe ich mich zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrats der Raiffeisen- beziehungsweise Genossenschaftsbank wählen lassen.“

Das bisschen Mehrwertsteuer

Als Erinnerung an das Frühjahr 1990 mit der erst langsam aktuell werdenden Geldumstellung sagt Lienig: „Diese Währung hat die Stimmung bestimmt. Es kursierte der Gedanke, den aber niemand öffentlich aussprach: ,Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr.’“

Mit dem Blick zurück auf die Corona-Monate und die ab 1. Juli für sechs Monate geltende Mehrwertsteuer-Senkung um drei Prozent meint er: „Wenn ich echt will, dass die Menschen tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben, dann streiche ich Prozente von der Lohnsteuer, das ist leicht zu handhaben, aber doch nicht das bisschen Mehrwertsteuer.“ Das sei für einen sehr kleinen Effekt so bürokratisch, dass der Aufwand in der Wildfrucht GmbH nicht betrieben werde.

Konto wurde automatisch umgestellt

Mit der Erinnerung an den 1. Juli 1990 und den privaten Geldtausch erklärt er: „Bargeld hatten wir ja kaum. Und auf dem Konto lief die Umstellung doch automatisch.“ Als Erfahrung aus den zurückliegenden Jahrzehnten sehe er, wie schwer tatsächliche Veränderungen seien, das zeigten diese Wochen erst wieder: „So etwas gab es doch noch nie – bisher gab es Kriege und hinterher musste wieder aufgebaut werden. Aber jetzt den Wohlstand zu verwalten...“

Seine Lehre aus seinem langen Berufsleben fällt so aus: „Jeder mit Verantwortung, ob zu DDR-Zeiten in der Wirtschaft oder in der Landwirtschaft, musste sich was einfallen lassen. Und das beste Kapital, das man jedem jungen Menschen mitgeben kann, ist eine ordentliche Bildung.“

