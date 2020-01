So lief die erste Sitzung unter Schwarzweller

Zossen

Es gibt Orte, in denen die Gemeindevertretung fast nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, weil sich schlicht niemand für das Politische interessiert. Dass das in Zossen, bei Wiebke Schwarzwellers erstem Auftritt als Bürgermeisterin vor der SVV, anders sein würde, war allen Beteiligten klar.

Zu aufgeheizt ist die Stimmung im Ort, als das der Machtwechsel die Bürger kalt lassen würde. Und zu groß auch die Hoffnungen, die Schwarzwellers Unterstützer in die neue Rathauschefin setzen. Schließlich hatte die FDP-Frau auch hinreichend große Versprechungen gemacht. Sie wolle mehr Offenheit ins Rathaus bringen, mehr Anstand in die politische Debatte, das komplette Gegenteil der als hart und verbissen geltenden Michaela Schreiber (Plan B) sein. Für diese Versprechen hatten ihr immerhin knapp 60 Prozent der Zossener die Stimme gegeben.

Stühle reichten nicht aus

Darauf, dass am Donnerstagabend aber tatsächlich mehr als 200 Menschen im Wünsdorfer Bürgerhaus auftauchten, um die neue Chefin live zu erleben, waren die Hausherren dann doch nicht vorbereitet. Die Stühle reichten nicht aus. Einige mussten fast vier Stunden lang auf Fensterbrettern sitzen, andere standen hinter Stadtverordneten, wieder andere blieben im Gang, von wo aus sie die gesamte Sitzung über zuhörten. „Ein historischer Abend“, befand Stadtsprecher Fred Hasselmann. „So etwas hatten wir noch nie.“

In Orten mit politisch heikler Ausgangssituation kann eine solche Menschenmenge durchaus brisant sein. Schwarzweller aber gab sich unbeeindruckt – und über die gesamte Sitzungsdauer auch erstaunlich locker. Gleich in ihren Eröffnungsworten machte sie klar, dass gute Stimmung ein ernst gemeintes Wahlversprechen war. Sie wünsche sich eine konstruktive Zusammenarbeit, sagte sie. „Wir werden künftig keine Beleidigungen und Beschimpfungen dulden.“ Für ihre Forderung nach einem respektvollen Umgang untereinander erhielt sie den ersten Applaus aus dem Zuschauerraum.

Fachämter jetzt telefonisch erreichbar

Applaus erntete sie danach regelmäßig. Als sie etwa die Telefonnummern der Fachämter an die Wand werfen ließ. Diese waren in Zossen stets geheim. Probleme konnten nur im Bürgeramt besprochen oder schriftlich abgehandelt werden. Künftig sollen alle Fachämter für Bürger ansprechbar sein, sagte Schwarzweller. Und der Saal klatschte.

Selbst als sie Dinge ansprach, die nicht laufen, gab es Applaus. Dass sich derzeit 700 Widerspruchsverfahren in der Verwaltung stapeln, deren Bearbeitung Zeit braucht. Dass 80 Kitaplätze nicht vergeben werden können, weil das Personal fehlt. Schon allein für die Ankündigung, dass man sich darum kümmern werde, spendeten die Anwesenden Beifall.

AfD und Plan B prangern Terminwahl an

„Natürlich geht so etwas eigentlich nicht, Beifallsbekundungen müssen unterlassen werden. Und wir werden künftig auch nicht mehr so viele Menschen in den Saal lassen“, sagte der SVV-Vorsitzende Hermann Kühnapfel ( CDU) im Anschluss. „Aber wir haben uns auch gefreut, dass so viele Menschen da waren und sich interessiert haben.“

Konfliktfrei blieb die Sitzung trotzdem nicht. AfD und Plan B prangerten die Terminwahl an und warfen Schwarzweller vor, den Termin unabgestimmt festgelegt zu haben. Für noch mehr Aufregung sorgten dann die Ausführungen der Bürgermeisterin zur desaströsen Finanzlage der Stadt, die offenbar alle Stadtverordneten überraschten. AfD und Plan B monierten auch hier Schwarzwellers Verfahrensweise. Man solle solche Themen in den Ausschüssen besprechen, sagte AfD-Fraktionschefin Janine Küchenmeister. „Den Leuten hier zu sagen, es sieht alles ganz mies aus, ist grob fahrlässig.“

Schreiber ebenfalls im Publikum

Schwarzweller nahm aber auch solche Anwürfe zumindest äußerlich gelassen. Es habe schon eine andere Stimmung geherrscht, als unter Amtsvorgängerin Schreiber, befanden mehrere Anwesende später einhellig. Michaela Schreiber – die in der Sitzung zumindest unterschwellig für viele der besprochenen Probleme verantwortlich gemacht wurde – saß ebenfalls im Publikum. Bis auf einige Buh-Rufe gab sie sich aber unbeteiligt.

Zu Ende ist die Sitzung regulär noch nicht. Weil nicht alle Tagesordnungspunkte geschafft wurden, wurde sie um 23 Uhr abgebrochen und wird am 13. Februar fortgeführt. Das zumindest war unter Michaela Schreiber auch nicht anders.

Von Oliver Fischer