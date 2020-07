Zossen: Stadt lädt Gewerbetreibende zum Gespräch über Haushaltslage ein

Zossen

Nach der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Zossen, das unter anderem auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer von derzeit 200 auf 270 Prozent vorsieht, hat die Stadt Zossen mehr als 150 Vertreter von Unternehmen eingeladen. Ihre Firmen zählen zu den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern. Sie sollen bei dem Gespräch über die aktuelle städtische Haushaltslage, die damit verbundenen Beschlüsse sowie die sich daraus ergebenden rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen zu informiert werden.

Treffen am 23. Juli in Dabendorf

Das Treffen ist für den 23. Juli in Dabendorf vorgesehen. Wie Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) sagte, soll die Zusammenkunft auch dazu genutzt werden, mit den Gewerbetreibenden darüber ins Gespräch zu kommen, wie gemeinsam die sonstigen standortbezogenen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit gestaltet werden können. Entsprechende Wünsche und Anregungen würden gern aufgenommen, so die Verwaltungschefin.

Bürgermeisterin: Gewerbesteuer soll in der Stadt bleiben

Ziel müsse es sein, so die Bürgermeisterin, dass die von den Unternehmen gezahlte Gewerbesteuer auch tatsächlich in der Stadt Zossen verbleibt und nicht durch die umstrittene Berechnung der Gewerbesteuerumlage an den Landkreis mehr als „aufgefressen“ wird. „Wir wollen den Gewerbetreibenden die notwendigen Maßnahmen der angestrebten Haushaltskonsolidierung, zu den auch die Erhöhung der Gewerbesteuer zählt, vorstellen und sie aktiv in den Prozess mit einbeziehen“, erklärte Wiebke Schwarzweller.

Als Gastredner werden an diesem Abend Tag der Rechtsanwalt der Stadt Zossen, Maximilian Dombert, sowie der Wirtschaftsprüfer Hartmut Pfleiderer erwartet.

