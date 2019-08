Zossen

Kein Pardon für Steuersünder – und das nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch gegen Firmen: Die Stadt Zossen hat jetzt in einer ersten Vollstreckung sowohl die Konten- als auch die Grundbuch-Pfändung durchgezogen. Das erklärte Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) auf MAZ-Nachfrage. Und sie sagte: „Ja, das ist als Abschreckung für andere Nichtzahler gedacht.“

Schreiber : Wir merken schnell, wenn Firmen gar nicht zahlen wollen

Und die offenbaren sich in der Steueroase relativ schnell, wie die Rathauschefin erklärt: „Manchmal verzögern Firmen das Bezahlen nach dem ersten Steuermessbescheid vom Finanzamt. Dann ist schon Vorsicht geboten“, so Schreiber. Damit werde relativ schnell klar, dass solche Firmen gar keine Steuern zahlen wollten. Spätestens, wenn nach dem ersten Gewerbesteuerbescheid der Stadt keine Zahlung eingehe, werde das Problem dann offensichtlich, so Schreiber.

Niedrigst-möglicher Gewerbesteuersatz

Hintergrund ist, dass Zossen zu den drei Brandenburger Kommunen mit dem niedrigst-möglichen Gewerbesteuer-Hebesatz von 200 Prozent gehört. Das lockt natürlich Unternehmen an und beschert dem 20 000-Einwohner-Stadt in diesem Jahr voraussichtlich den Rekord von 35 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen. Zum Vergleich: Ludwigsfelde, die inzwischen knapp 27 000 Einwohner zählende größte Stadt im Kreis Teltow-Fläming, erwartet für dieses Jahr etwa die Hälfte der Zossener Gewerbesteuer-Einnahmen. Ihr Hebesatz liegt seit 2005 bei 380 Prozent. Nach der Erhöhung waren die größten Gewerbesteuerzahler, 60 mobile Kapitalgesellschaften – alles Finanz- und Immobilien-Töchter von Daimler-Chrysler – in den Schönefelder Ortsteil Waltersdorf gezogen. Auch dort liegt der Hebesatz bis heute bei lediglich 200 Prozent. Spitzenreiter in Brandenburg sind Potsdam mit 455 und Brandenburg/Havel mit 450 Prozent.

Immer mehr Briefkastenfirmen

In den zurückliegenden Jahren wurden in Zossen immer mehr Firmenschilder angebracht. Von teils mehr als 20 Firmensitzen in einem Haus am Kiez oder in der Baruther Straße ist die Rede. Dieser Trend hält seit etwa anderthalb Jahren an, vorzugsweise ziehen Firmen aus der Bundeshauptstadt ins Umland. Das hatte im Juli zu Protesten von Berlinern in Zossen geführt: Die Kreuzberger Kiezgemeinschaft „Leute für Meute“ wollte ihre Szene-Kneipe „Meuterei“ in der Reichenberger Straße gegen den Hauseigentümer Zelos Porperties und seine Zwangsräumung verteidigen. Die Firma hatte den Mietvertrag nicht verlängert, deshalb marschierten die Kneipen-Betreiber gegen Zelos-Geschäftsführer Goran Nenadic auf; dieser hat seine Firma in Zossen gemeldet. In Berlin müsste er einen Hebesesatz von 410 Prozent Gewerbesteuern zahlen.

Schreiber : Das sind schwarze Schafe

Für Zossen sind die niedrigen Steuern also nicht nur Segen, sondern auch Fluch, wenn Firmen nicht mal die niedrigen Steuern zahlen will. Schreiber erklärt, das seien die Schwarzen Schafe, die es in jeder Branche gebe. Doch zum Glück wache man nun auch im deutlich unübersichtlicheren Berlin langsam auf. „Das ist wie bei Miet-Nomaden, die wegen der Behörden-Trägheit von einem Bundesland ins nächste ziehen“, erklärt sie.

Und die Bürgermeisterin gibt sich gewohnt kämpferisch: „Wenn gegen die Steuer-Verweigerer auch die Pfändung nicht zieht, dann gibt es noch ein weiteres Mittel: die Gewerbe-Untersagung.“ Das sei zwar langwierig, aber dann eben nötig, so Schreiber; „mal sehen, wie weit wir in dieser Frage noch gehen müssen.“

Von Jutta Abromeit