Zossen

Keine zusätzlichen Kosten für die Stadt – nach dieser Prämisse empfiehlt der Finanzausschuss von Zossen angesichts eines Millionen-Defizits, 175.000 Euro für die Instandhaltung eines künftigen Bahnhofsdachs nicht zu übernehmen. Bei einer Enthaltung lehnt es das Gremium ab, voraussichtlich ab 2024 oder 2025 die von der Bahn prognostizierte Summe – die sich womöglich noch erhöht – für Betrieb und Instandhaltung eines Daches über dem neuen Mittelbahnsteig aufzubringen.

Die Kreuzungsvereinbarung für die B 246 und den neuen Fußgänger-Tunnel am Bahnhof Zossen dagegen wird den Stadtverordneten zur Annahme empfohlen: Die Bürgermeisterin soll die Kreuzungsvereinbarung abschließen, meinen fünf Ausschuss-Mitglieder bei einer Enthaltung.

Das ist die jetzige Unterführung nach Nächst Neuendorf. Quelle: Jutta Abromeit

Die Zeit drängt: Nördlich und südlich von Zossen ist oder wird die Trasse Dresdener Bahn für Hochgeschwindigkeiten kreuzungsfrei umgebaut. In Zossen soll die B-246-Fahrbahn rund einen halben Kilometer weiter Richtung Dabendorf auf einer Brücke die Gleise queren. Der marode Fußgänger-Tunnel am jetzigen Bahnhof soll als wichtige Verbindung zwischen Zossen und Nächst Neuendorf ersetzt und ebenfalls nach Norden verlegt werden. Er ist als Personen-Tunnel dort geplant, wo jetzt noch Schranken den Bahn- und Fahrzeug-Verkehr dirigieren – gleichzeitig soll er der künftige Bahnsteig-Zugang sein.

Personen-Tunnel auch Bahnsteig-Zugang

Zum gemeinsamen Geh- und Radweg an der neuen B 246 heißt es in der Begründung zum Beschlussvorschlag: Diese um einen halben Kilometer verlegte Querung für Fußgänger und Radfahrer erfülle dann nicht mehr ihre jetzige Funktion am Bahnhof Zossen, deshalb werde es den neuen Personen-Tunnel geben. Da das ausdrücklich auf Wunsch der Stadt Zossen erfolge, habe sie auch die höheren Kosten gegenüber einer Standard-Lösung zu tragen.

Lesen Sie auch:

Teltow-Flaeming-SPD-Frontfrau-Bettina-Lugk-kandidiert-fuer-Bundestag-im-Sauerland

Parallel zum behördlichen Verfahren dieses Zossener Bahn-Umbaus kämpfen die Dabendorfer Detlef Polley und Karl-Heinz Willig weiter für eine ursprünglich favorisierte Variante, nach der es im Stadtgebiet mit dem Gemeindeteil Dabendorf keine zwei innerörtlichen Bahn-Querungen mehr geben sollte. Sie wandten sich jüngst erneut an den Staatssekretär in Brandenburgs Verkehrsministerium und den Petitionsausschuss des Landtags. Sie kritisieren vor allem, dass die Stadt bereits mehr als 100.000 Euro an Planungsleistungen bezahlt habe und wegen des großen Zuzugs immer mehr Menschen von zuviel Verkehr und Lärm belastetet würden.

Weitere Diskussion vor den Entscheidungen

Der Disput um zusätzliche Instandhaltungskosten für ein Dach auf dem künftigen Mittelbahnsteig von Zossen und Details über die Kreuzungsvereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Zossen geht weiter: Am Mittwoch ab 18 Uhr berät der Bauausschuss im Bürgerhaus Wünsdorf darüber, bevor die Stadtverordneten am 17. März eine Entscheidung treffen wollen.

Von Jutta Abromeit