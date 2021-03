Zossen

Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass auch Zossen und Wünsdorf mal unter solchen Wachstumsschmerzen leiden, die Blankenfelde-Mahlow oder Ludwigsfelde längst kennen? Mit dem derzeitigen Zuzug in die Kernstadt und ihren größten Ortsteil Wünsdorf scheint sich der Berliner Speckgürtel auch entlang der Achsen Dresdener Bahn und B 96 spürbar nach Süden auszudehnen. Die Steueroase Zossen schafft es angesichts eines Millionen-Defizits jedoch kaum, schnell genug ausreichend Kita- und Schulplätze zu schaffen.

Mega-Deal Ludwigsdorf

Bisher versuchte die Kommune vieles ohne Investoren zu stemmen. Das machen andere Kommunen ganz anders. Die Umsetzung des wohl größten derartigen Deals in der Region erlebt die größte Stadt im Kreis zurzeit: Anfang des Jahrtausends hatte Ludwigsfelde mit Daimler-Firmen den städtebaulichen Vertrag für den jetzt bald fertigen Stadtteil Ludwigsdorf unterzeichnet. Damit wurden rund 20 Millionen D-Mark auf ein Konto gelegt für Kitas und Schulen, Spiel- und Bolzplätze in den damals geplanten acht Bauabschnitten und für die Verlegung des Bahnhaltepunkts aus der Genshagener an die Ahrensdorfer Heide.

Hier entstehen in Wünsdorf direkt an der B 96 neue Wohnungen. Quelle: Jutta Abromeit

Das meiste davon ist heute realisiert. Im Rückblick sagt Bürgermeister Andreas Igel (SPD), damals Stadtverordneter: „Wir waren davon ausgegangen, dass die Stadt altert. Was sich jetzt tut, hat niemand geahnt.“ Die zehn Millionen Euro reichten bei weitem nicht, „wir mussten und müssen für Kita- und Schulbauten noch ganz schön drauf packen“, so Igel. Heißt im Klartext: Der Vertrag hätte durchaus eine höhere Summe haben können. Doch Angebot und Nachfrage – das ist jeweils Verhandlungssache.

Sogar Vertrag mit städtischer Gesellschaft

Als Beispiele, die ein paar Nummern kleiner sind, nennt Igel solche städtebaulichen Verträge wie für den Sonnenhof, drei Wohnungsneubauten mit je elf Wohnungen am Fuchs-, Ecke Dachsweg; „dort muss der Investor seine Straßenabschnitte mit Fußweg und Stellplätzen im öffentlichen Raum mit bauen“, so Igel. Selbst mit ihrer kommunalen Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat schloss die Stadt für die Außenanlagen vor den Neubauten neben der alten Post einen solchen Folgekostenvertrag. „Die neue Infrastruktur geht dann kostenfrei an die Kommune“, erklärt Igel.

Solche Verträge stellt sich in Zossen jetzt auch die Fraktion Die Linke/SPD vor. Von ihr liegt ein entsprechender Antrag auf dem Tisch, mit sogenannten Vorhabenträgern und Investoren ab sofort neben Erschließungsverträgen auch städtebauliche Verträge abzuschließen. Damit sollen beim Bau neuer Wohnungen Folgekosten – etwa für neue Kitas, Turnhallen, Friedhöfe oder Radwege – von der Stadt abgewendet werden. Dieses Vorgehen ist eine Kann-Bestimmung, erklärte Fraktionsvorsitzender Carsten Preuß (Linke) den Stadtverordneten jüngst.

Jetzt diskutieren die Ausschüsse

Großen Gegenwind zu diesem Ansinnen gab es nicht. Allerdings monierte Olaf Manthey (Plan B) das Vorgehen; er wollte von den beiden Fraktionsvorsitzenden Preuß und René Just (SPD) wissen: „Auf welchem Ross kommen Sie denn daher – bisher haben wir sowas zuerst in Ausschüssen beraten, nicht gleich in der Stadtverordnetenversammlung.“ Das nachzuholen, damit hatten die Antragsteller kein Problem. Das passiert nun demnächst. Wann die Stadtverordneten dazu einen Beschluss fassen und ab wann, also für welche konkreten Bauvorhaben das dann wirksam werden soll, ist offen.

Wie zuletzt berichtet, steht in Zossen die Entscheidung bevor, einen Kassenkredit von 15 Millionen Euro aufzunehmen, um mit der laufenden Verwaltung und bereits begonnenen Investitionen dieses Jahr über die Runden zu kommen.

Von Jutta Abromeit