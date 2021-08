Zossen

Die Stadt Zossen hat bei verkehrsrechtlichen Befugnissen einen Termin-Wettlauf mit dem Land verloren, kämpft aber nun auf Kreisebene um verlorenes Terrain. Das ist zusammengefasst das Ergebnis einer Stadtverordnetenversammlung außer der Reihe vom Montagabend.

Dort ging es um zwei schwer verständliche „Bürokratie-Monster“ zu straßenverkehrsrechtlichen Fragen und in der Konsequenz darum, ob die Stadt weiter ohne den Kreis zu fragen Verkehrszeichen anbringen oder bestimmte Erlaubnisse nach Straßenverkehrsordnung selbst erteilen darf. Das war so schweres Beamtendeutsch, dass einige der gewählten Volksvertreter den Reden und Gegenreden zu zwei Beschlussvorlagen zeitweilig kaum noch folgen konnten.

Straßenverkehrsrechte aus einem landesweiten Modellversuch mit elf Kommunen kann Zossen nach 13 Jahren nicht mehr weiter wahrnehmen. Dazu fehlten rechtzeitige Signale aus Zossen, und für die von der Landesregierung gesetzten Termine zum dauerhaften Festschreiben wäre es mit der regulären Stadtverordnetenversammlung am 15. September zu spät. Deshalb tagten die Stadtverordneten am Montag, dem 30. August, außer der Reihe, um das Versäumnis vielleicht noch zu heilen.

Zossen ab 1. September nicht im neuen Gesetz

Doch schon da stand die Stadt nicht mehr auf einer Liste im Anhang einer Gesetzesneuregelung ab 1. September für dauerhaft festgeschriebene Rechte des Ordnungsamte. Dabei geht es etwa um das Einrichten bestimmter Tempo-30-Zonen oder das Ausweisen zweitweiliger Baustellenbereiche. Das hatte Hubert Grosenick, der Leiter des Straßenverkehrsamtes Teltow-Fläming, der MAZ dargelegt.

Deshalb lehnte eine deutliche Mehrheit der Stadtverordneten den Beschlussvorschlag der Verwaltung ab, den Antrag auf dauerhafte Aufgabenwahrnehmung verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten überhaupt noch zu stellen.

Anders sah es bei einem zweiten Vorschlag aus dem Rathaus aus, für den Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) inständig warb: Sie will mit dem Landkreis eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Übertragen spezifischer verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten verhandeln. „Den Entwurf bekommen die Stadtverordneten dann natürlich zum Entscheiden von mir vorgelegt“, wie sie sagte.

Stadtverordnete legen Prioritäten für Zuständigkeiten fest

Auf welche Zuständigkeiten die Stadt dabei am meisten Wert lege, das solle vor der Verhandlung der Bürgermeisterin mit dem Kreis im Ausschuss Recht, Sicherheit und Ordnung beraten werden. Diesen geänderten Vorschlag befürwortete bei nur einer Gegenstimme eine übergroße Mehrheit.

Schwarzweller hatte neben dem großen Vorteil, kleine verkehrsrechtliche Anordnungen gleich im Rathaus erledigen zu können, ohne langes Warten und ohne Anträge beim Kreis stellen zu müssen, noch auf einen ganz anderen Aspekt aufmerksam gemacht: „Wir haben mit den Ordnungsamtsmitarbeitern lange beraten, was bei uns im Haus überhaupt zu schaffen ist.“ Dazu erklärte Ordnungsamtsleiterin Stefanie Wegner: „Der größte Kuchen an dieser Arbeit, die wir bisher für den Kreis erledigt haben, sind tatsächlich rund 370 Anträge pro Jahr auf Einrichtung zeitweiliger Baustellenkennzeichnung. Das hindert uns daran, an Verkehrskonzepten für die Stadt weiterzuarbeiten.“

Durch den Zuzug mehr Personal im Ordnungsamt nötig

Angesichts des rasanten Zuzugs nach Zossen und Wünsdorf erklärte die Verwaltungschefin: „Wenn wir weiter so wachsen, müssen wir im Ordnungsamt definitiv eine Fachkraft dafür einstellen. Die Gespräche dazu laufen.“ Der Kreis sei zwar nicht hellauf begeistert von der Aufgabenteilung, so Schwarzweller, „aber hier geht es darum, was das beste für unsere Bürger ist“.

