Zossen

Einem in Brandenburg ungewöhnlichen Beschluss haben die Stadtverordneten von Zossen jetzt zugestimmt: Vor jeder wichtigen Geschäftsentscheidung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ZWG braucht die Bürgermeisterin das Votum der Stadtverordneten. Das heißt: Kauft oder verkauft die Gesellschaft Grundstücke, beraten darüber die Stadtverordneten, und das möglichst vorher. Nach langer Debatte und namentlicher Abstimmung folgte eine große Mehrheit dem Vorschlag von Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP).

Weisungsrecht der Stadtverordneten auf ZWG erweitert

Damit haben die Stadtverordneten nicht nur Weisungsrecht gegenüber der Rathauschefin, sondern auch gegenüber der ZWG. Schwarzweller will auch mit diesem Beschluss zeigen, dass sie ihr Wahlversprechen umsetze und sich um mehr Transparenz bemühe als ihre Vorgängerin. Gleichzeitig nimmt sie mit dem Ja zu diesem Vorschlag die Stadtverordneten in die Verantwortung, kein städtisches Tafelsilber zu verschleudern.

Einen ersten Beschluss zur Neuordnung der ZWG-Arbeit gibt es bereits mit der Änderung des Gesellschaftervertrages. Danach entscheidet nicht mehr der Aufsichtsrat, sondern die Stadtverordnetenversammlung alles wesentliche für die ZWG. Vom jetzigen Zusatz-Beschluss waren etliche Stadtverordnete überrascht. Den Antrag auf Verschiebung oder Beratung in den Ausschüssen ließ Schwarzweller nicht zu, sie gab zu Protokoll: „Ich stelle mich gern dem Aufsichtsrat, aber nicht dem Ausschuss Recht, Sicherheit und Ordnung.“

Die Zossener Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) in einer Beratungspause. Quelle: Jutta Abromeit

Per Telefon war der Potsdamer Kommunalrechtler Maximilian Dombert zugeschaltet. Er begann seine Erklärungen mit diesen Sätzen: Er wolle ganz offen sprechen: „Als ich gebeten wurde zu prüfen, die Ausübung der Stimmrechte an die Stadtverordnetenversammlung zu koppeln, war ich skeptisch und bin es jetzt noch“. Ein solcher Bindungsbeschluss sei nichts, was im Land üblich sei und was der Gesetzgeber gewollt habe. Er sprach vom Spannungsfeld, in dem sich die Hauptverwaltungsbeamtin befinde. Nach Gesprächen mit der Kommunalaufsicht sehe er mit dem vorgelegten Text die Möglichkeit, dem Ansinnen zu entsprechen und die ZWG wirtschaftlich sinnvoll handlungsfähig zu halten.

Dombert: „In zwei Jahren nochmal prüfen“

Damit die Bürgermeisterin jedoch auch bei Eilentscheidungen zum Wohl der Gesellschaft handeln kann, habe er einen Notfall-Passus eingefügt, so Dombert. Danach muss die Bürgermeisterin in einem solchen Fall die Stadtverordneten auf der nächsten Sitzung über Abgabe oder Verweigerung von Zustimmungen informieren.

Mit Unverständnis reagierte der Stadtverordnete und Aufsichtsratsvorsitzende Peter Hummer (Wir für Zossen): „Damals die Änderung des Gesellschaftsvertrages, reicht Ihnen die nicht? So geht’s nicht!“ Und Kommunalrechtler Dombert empfahl: „Nehmen Sie sich das Papier in zwei Jahren wieder vor und prüfen Sie, ob es sich bewährt hat.“

Von Jutta Abromeit