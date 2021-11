Zossen

Nur einen Beschluss von ihrer langen Tagesordnung schafften die Stadtverordneten von Zossen am späten Mittwochabend: Mit 14 zu zwölf Stimmen wurde die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept der Stadt für die Jahre 2022 bis 2025 befürwortet. Doch nach diesem Ergebnis hatte es in der Diskussion lange nicht ausgesehen. Schon gar nicht, als allen im Saal klar wurde, dass ein großer Teil der Ortsbeiräte dieses wichtige Strategiepapier gar nicht auf dem Tisch hatte und der Stadtverordneten-Vorsitzender Hermann Kühnapfel (CDU) zu allem Überfluss mit Bezug auf ein Schreiben des Hauptamts ihnen auch eigentlich kein Rederecht gewähren wollte. Daraufhin verließ der Schünower Ortsvorsteher Richard Buge die Versammlung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frust herrschte unter den Stadtverordneten schon zu Sitzungsbeginn: Wegen der Norwegen-Reise der Bürgermeisterin mit dem Bundespräsidenten vorige Woche hatte die Verwaltung die wieder vorsorglich auf zwei Abende angesetzte Sitzung kurzfristig um eine Woche verschoben. „Wir sind alle Ehrenamtliche und müssen unsere Arbeit als Stadtverordnete auch irgendwie schaffen“, so Detlef Klucke (Plan B). Zudem passte einigen der geplante zweite Sitzungsteil zwei am 11.11. nicht; Peter Hummer (Wir für Zossen) beantragte Verschiebung. Die kam durch, Fortsetzung nun am 22. November.

Rechnung noch ohne Millionen aus Gerichtsurteil

Größter Streitpunkt bei dem für geordnete Verwaltungsarbeit wichtigen Beschluss waren Millionen Euro, von denen heute noch niemand weiß, wann und in welcher Höhe sie kommen: die nach Gerichtsurteil zu viel gezahlte Kreisumlage der Stadt aus den Jahren 2015 und ’16. Fiktiv ist die Rede von zehn Millionen. „Warum fand diese Forderung gegen den Landkreis keinen Eingang in die Rechnung?“, wollte Fraktionschefin Janine Küchenmeister (WfZ) wissen.

Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) hatte dringend um Zustimmung zu diesem Beschluss gebeten, weil sonst alle Investitionen nicht umgesetzt werden könnten. Sie antwortete: „Was wäre ich für eine Bürgermeisterin, wenn wir Geld einstellen würden, das nicht sicher ist.“ Sowie vom Kreis etwas komme, würde es sofort einen Nachtragshaushalt geben, hieß es von der Verwaltungschefin und von Stadtkämmerer Jan Krolik. Der ergänzte: „Auch wenn wir die zehn Millionen jetzt einstellen kommen wir trotzdem nicht aus der Haushaltssicherung raus.“

Küchenmeister: Niemand darf sich schlecht rechnen

Das leuchtete vor allem jenen Stadtverordneten nicht ein, die sich hauptberuflich mit Geld beschäftigten, also Banker oder Bilanzbuchhalter sind. Man dürfe sich nicht schlecht rechnen, das funktioniere auch in der Wirtschaft nicht, so Küchenmeister. Und sie sagte: „Hier geht es darum, ob der Kreis uns einengt und Handschellen anlegt.“ Gegenargument der Rathauschefin, die ebenfalls aus der Wirtschaft kommt: „Das Urteil gibt es, aber man darf sich auch nicht schönrechnen.“

Mehr als 50 Gäste kamen zur November-Sitzung der Stadtverordneten von Zossen im Kulturforum auf dem Campus der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dabendorf. Quelle: Jutta Abromeit

Und Kämmerer Krolik versuchte es mit Ruhe und einer Erklärung: Würde dieses Geld eingestellt, würde es auch sofort für andere Umlagen mit heran gezogen. Die Verwaltung habe nach zwei Experten-Anfragen zweimal den Rat bekommen, dieses Geld noch nicht zu berücksichtigen. Detlef Gurczik (WfZ) hielt dagegen: „Der Gerichtsbescheid ist rechtswirksam, eine Berufung war nicht möglich und von einer Revision ist mir nichts bekannt – also sind die zehn Millionen nicht irrwitzig.“

Beschluss wurde namentlich abgestimmt

Auch wenn die Stadt Zossen nach den Worten ihrer Verwaltungschefin in puncto Finanzen auf einem gutem Weg ist, konnte ein Fehlbetrag aus dem Jahre 2018 noch nicht ausgeglichen werden. Deshalb sei das Haushaltsicherungskonzept für die kommenden Jahre noch nötig, damit die Verwaltung geordnet arbeiten könne, heißt es in der Begründung. Der Beschluss wurde dann in namentlicher Abstimmung und ohne die diskutierten Millionen gefasst.

Von Jutta Abromeit