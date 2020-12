Zossen

Die am Mittwochabend geplante Stadtverordnetenversammlung in Zossen wird auf jeden Fall stattfinden. Das betonte Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP) am Dienstag gegenüber der MAZ. Das sei schon deswegen nötig, um die Bürger über den Vergleich zur Kreisumlage zu informieren. „Wir tun als Verwaltung alles, um die Sitzung notfalls auch als Hybridsitzung stattfinden zu lassen“, so Schwarzweller. Die Stadtverordneten, die nötigen Verwaltungsmitarbeiter und die Berater würden auch mit den jetzt noch größeren Abständen in der Sporthalle in Dabendorf Platz finden. Nur wäre dann die Besucherzahl in der Halle stark begrenzt. „Damit aber damit nicht nur etwa 28 Bürger teilnehmen können,sondern möglichst viele, wollen wir die Sitzung nach oben drüber in die Kantine übertragen“, kündigte die Bürgermeisterin an.

Plan B wirft anderen Fraktionen Verhinderung von Ausschusssitzungen vor

Die Fraktion Plan B kritisierte indes scharf, dass die Sitzung stattfinden soll. Ihr Vorwurf in einer Pressemitteilung: Eine Beratung in den Ausschüssen habe nicht stattgefunden, nun sollten Entscheidungen in mehreren Themen durchgepeitscht werden. „Undemokratisch und bürgerfeindlich“ nennt die Fraktion das. Die eigentlich am 2. Dezember geplante Sitzung sei um 14 Tage verschoben worden, um den Fachausschüssen die Gelegenheit zur Beratung zu geben, da die Ausschusssitzungen im November ausgefallen waren. Plan B macht dafür die Fraktionen SPD/Linke, Grüne, VUB, Teile der CDU und die Bürgermeisterin verantwortlich. Sie hätten die Ausschüsse durch Abwesenheit beschlussunfähig gemacht, und das sei nun erneut passiert. Dabei stünden brisante Themen, etwa Kriterien für das Windeignungsgebiet, auf der Tagesordnung.

Das Argument der anderen Fraktionen, sie wollten sich und ihre Familien vor einer Ansteckung schützen, will Plan B nicht gelten lassen: „Nur wenige Tage nach der „Arbeitsverweigerung“ und sogar unter noch verschärften Corona-Bedingungen, scheinen sie um sich und ihre Familien keine Angst mehr zu haben, denn zur Sitzung der SVV am 16.12.2020 möchten sie erscheinen und wahrscheinlich, so wie wir sie seit Monaten kennen, einfach ohne Beratung die Hand heben und als JA-Sager abstimmen“, heißt es von der Fraktion.

Schwarzweller kann Plan-B-Kritik nicht nachvollziehen

Wiebke Schwarzweller weist die Kritik von Plan B zurück. „Den Vorwurf, dass wir hier irgendwas ohne Ausschussberatung durchpeitschen wollen,kann ich nicht nachvollziehen.“ So habe etwa der von Plan B gestellte Vorsitzende des Bauausschusses eine Online-Sitzung abgelehnt. „Aber man kann sich doch in einer solchen Ausnahmesituation auch mal in jeder Fraktion verständigen oder in der Verwaltung erkundigen und sich beraten lassen. Und natürlich beraten wir die Fachfrauen im neuen Jahr in den Ausschüssen weiter“, sagte die Bürgermeisterin.

