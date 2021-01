Zossen

In Zossen gibt es noch in diesem Monat eine zweite Stadtverordnetenversammlung. Während die meisten anderen Kommunen Gemeinderats- und Ausschuss-Sitzungen streichen, wird in Zossen weiter getagt. Das steht mit einem Beschluss der Stadtverordneten vom 6. Januar fest: Für das Papier „Alternative Sitzungsformen im Sinne der Brandenburgischen kommunalen Notlagenverordnung“ votierten bei namentlicher Abstimmung 19 Stadtverordnete, zwei waren dagegen und zwei enthielten sich ihrer Stimme.

Querelen in der Stadtpolitik sind Hintergrund der Entscheidung

Hintergrund der Entscheidung, dass Ausschüsse in dieser Woche und die Stadtverordneten nach jetzigem Stand am 27. Januar bereits das nächste Mal tagen, sind Querelen zwischen den beiden Lagern der früheren Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) und der jetzigen Rathauschefin Wiebke Schwarzweller ( FDP). Der Streit hatte auch die Kommunalaufsicht beschäftigt, sachliche Entscheidungen waren auf der Strecke geblieben. Das soll jetzt ein Ende haben.

Alternative Sitzungsform kostet 900 Euro

Als alternative Sitzungsform werden die Ausschuss-Termine und die Stadtverordnetenversammlung im Bürgerhaus Wünsdorf zwar als Präsenzsitzung angeboten, aber in getrennten Räumen für Stadtverordnete und Gäste mit Video-Übertragung und Fragestellung per Mikrofon.

Die Kosten pro Sitzung in dieser Form werden mit 900 Euro angegeben. Zossen hat derzeit an einem Millionen-Defizit zu knabbern, das zuletzt je nach Sicht und Rechnungsweise mit 3,7 bis zehn Millionen Euro angegeben wurde. ja

Von Jutta Abromeit